As 7 principais maneiras de corrigir o 5G não aparecendo no Android (2023)

O 5G começou a ser lançado para várias operadoras em todo o mundo. Com o 5G, você pode acessar a Internet de alta velocidade com altas velocidades de upload e download e baixo ping. O 5G garante jogos suaves, streaming sem buffer, melhor conteúdo VR/AR e downloads e uploads mais rápidos. Nos últimos tempos, o 5G se tornou uma nova tendência, e por que não deveria ser, já que é uma atualização da rede 4G tradicional?

Embora o 5G esteja disponível globalmente, as pessoas enfrentam problemas com a conectividade 5G em seus telefones Android. Para usar o 5G, seu telefone deve se conectar à rede 5G.

Corrigir 5G não aparecendo em dispositivos Android

Se o 5G não estiver aparecendo no seu dispositivo Android e você estiver procurando maneiras de corrigi-lo, este artigo é tudo o que você precisa. Vamos discutir como consertar o 5G que não aparece no Android.

Certifique-se de ter um telefone 5G

Antes de poder usar o 5G, você precisa garantir que seu telefone esteja habilitado para 5G. Bem, não se trata apenas de 5G, mas também de quantas bandas 5G existem no seu dispositivo. Algumas bandas podem ser suportadas em sua cidade, enquanto outras não, e se seu telefone não tiver a banda 5G suportada por sua operadora, você não poderá usar 5G em seu telefone Android.

Muitos telefones vêm com 2-3 bandas 5G, o que significa que são tecnicamente 5G, mas você só poderá usar 5G se as bandas 5G da sua operadora em sua cidade forem suportadas em seu telefone. Você deve ter um telefone Android com pelo menos 7-8 bandas 5G. Se você possui um telefone 5G, mas ainda assim o 5G não está aparecendo no Android, pode passar para a próxima etapa deste artigo.

Certifique-se de que sua área tenha cobertura 5G

O 5G ainda precisa ser disponibilizado em muitas regiões. Você deve verificar se sua carreira tem 5G em sua área. Para isso, você pode visitar o site oficial da sua carreira, e lá encontrará a opção de verificar se essa carreira tem cobertura 5G na sua região. Algumas carreiras fornecem 5G apenas mediante convite, portanto, você também deve verificar se sua carreira fornecida o convidou para ingressar na rede 5G. Geralmente, você receberá uma mensagem se o 5G chegar à sua área e quando puder usar o 5G em seu dispositivo.

Definir a rede para 5G

Se você usa um telefone Android, pode alternar entre 5G, 4G, 3G e 2G. Certifique-se de ter definido o modo de rede para 5G no seu telefone Android. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Abra o Configurações aplicativo em seu telefone.

Aqui, toque no Conexões opção.

No Conexões seção, toque em Redes móveis .

Em seguida, toque em Modo de rede e selecione 5G/LTE/3G/2G (conexão automática) .

Observação– As etapas acima são para dispositivos Samsung e podem variar para outros fabricantes de smartphones.

Você deve instalar as atualizações de firmware mais recentes em seu telefone Android para usar o 5G. Se houver atualizações disponíveis, esse pode ser o motivo pelo qual o 5G não aparece no seu telefone Android. Você pode atualizar o firmware do seu dispositivo seguindo as etapas abaixo:

Toque no Configurações ícone para abrir o aplicativo Configurações.

Role para baixo até o aplicativo Configurações e toque em Atualização de software .

Agora, toque em Baixar e instalar para verificar se há atualizações.

Instale as atualizações disponíveis e, em seguida, você pode usar o 5G.

Redefinir Ajustes de Rede

Se você ainda não conseguir usar o 5G no seu telefone Android, tente redefinir as configurações de rede. Isso pode ser feito seguindo as etapas abaixo:

Em primeiro lugar, abra o Configurações aplicativo em seu telefone.

Agora, toque no Administração Geral opção.

A seguir, toque no Reiniciar opção.

De todas as opções, toque em Redefinir Ajustes de Rede .

Toque em Redefinir as configurações para confirmar a redefinição das configurações de rede.

Reinicie seu telefone

Se você enfrentar problemas com o 5G no seu dispositivo, tente reiniciar o telefone. Pode ser um bug que está causando problemas com o 5G e reiniciar o dispositivo deve corrigi-lo. Desligue o telefone, aguarde alguns segundos e, em seguida, ligue o telefone. Isso deve corrigir o problema, mas se você ainda o enfrentar, tente a próxima etapa deste artigo.

Reinsira seu SIM

Se o 5G não estiver aparecendo no seu telefone Android, tente reinserir o SIM no seu telefone. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Em primeiro lugar, desligue o telefone.

Agora, insira a ferramenta de ejeção do SIM no orifício da bandeja do SIM e empurre para remover a bandeja do SIM.

Retire o SIM e limpe-o com um pano.

Insira o SIM de volta na bandeja do SIM e coloque a bandeja do SIM no lento.

Ligue o telefone e você poderá usar o 5G agora.

Conclusão

Todo mundo quer aproveitar a velocidade do 5G, mas o caminho para isso é complexo. Você deve garantir que seu telefone suporte 5G, mas isso não é tudo. Muitos usuários disseram que o 5G não está aparecendo em seus telefones Android e, se você for um deles, as etapas deste artigo devem corrigir o problema.

