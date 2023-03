As 7 principais maneiras de corrigir o Apple TV Remote não está funcionando (2023)

Se o Apple TV Remote não funcionar, você terá que corrigi-lo de qualquer maneira, caso contrário, você não poderá operar sua TV. Como resultado, você estaria procurando maneiras de consertar o Apple TV Remote não funcionando. Não se preocupe, você não está sozinho. Muitas pessoas apenas enfrentam problemas ao tentar mudar de canal ou aumentar e diminuir o volume. De qualquer forma, o controle remoto da TV parece não funcionar.

Além disso, dependendo da sua Apple TV, você terá o antigo Siri Remote preto ou o moderno Siri Remote de alumínio. Ambos são fáceis de consertar e listamos métodos adequados para ambos os modelos. Com isso dito, vamos começar a corrigir esse problema.

Por que o Apple TV Remote não está funcionando?

É possível que o controle remoto da Apple TV não esteja funcionando simplesmente porque as pilhas acabaram. Além disso, é possível que você não esteja dentro do alcance. Outras causas incluem problema de Bluetooth. Finalmente, como descobrimos, as causas mais comuns de o controle remoto da Apple TV não funcionar são baterias descarregadas ou uma conexão solta.

É possível que a bateria do controle remoto esteja descarregada ou com defeito ou que haja outro problema impedindo a comunicação com a Apple TV. É possível que a Apple TV ou seu controle remoto tenha falhado mecanicamente, que o controle remoto precise ser desemparelhado e, em seguida, reemparelhado. Custe o que custar, vamos consertar isso.

Como consertar o Apple TV Remote não está funcionando 2023

Aqui listamos 7 maneiras de consertar o controle remoto da Apple TV que não está funcionando. Recomendamos que você faça todas as correções para descobrir o problema.

Carregue seu controle remoto

Se o seu controle remoto for um Siri Apple TV Remote, ele precisará ser carregado a cada 72 horas de uso contínuo. Embora na maioria dos casos a bateria dure cerca de 1 mês de uso, em casas onde é muito usada, a bateria acaba muito rápido.

Se você esgotou esse limite de tempo, é hora de recarregá-lo. A recarga é simples, como você sempre faz. No entanto, se você já tentou carregar, passe para a próxima correção.

Verifique se há baterias

É possível que, com o tempo, as baterias do controle remoto da Apple TV tenham atingido o fim de seu ciclo de vida. Portanto, verifique se eles precisam ser alterados.

Como as baterias do controle remoto da Apple TV não podem ser substituídas pelo usuário, você precisa visitar o centro de atendimento ao cliente autorizado e substituí-las. Assim que as pilhas forem trocadas, você pode começar a usar o controle remoto.

No entanto, se você possui um controle remoto normal da Apple TV, pode facilmente remover o painel traseiro e substituir a bateria. A bateria é CR2032. Esta é a bateria usual da placa-mãe, geralmente conhecida como bateria CMOS. Você pode encontrá-lo em todos os lugares. Compre um e troque você mesmo.

Desemparelhar e emparelhar novamente o Apple TV Remote

Se os métodos acima não conseguiram fazer o controle remoto da Apple TV voltar a funcionar, você precisa emparelhar e emparelhar novamente o controle remoto com a TV. Siga estas etapas para fazer isso:

Pegue o controle remoto e aproxime-o da Apple TV. A distância deve ser de cerca de 3-5 polegadas. Agora pressione e segure o < Botão e Volume Acima botões juntos por 5 segundos.

Se você tiver um Apple Remote compatível com Siri, pressione o Cardápio Botão e Volume Acima botão por 5 segundos A Apple TV agora solicitará que você coloque o controle remoto em cima da caixa da Apple TV.

Agora o controle remoto da Apple TV está emparelhado novamente. Comece a usá-lo e veja se está funcionando ou não. Se não, prossiga com a próxima correção.

Reinicie o controle remoto da Apple TV

Se os métodos acima não forem de grande ajuda, você pode tentar reiniciá-lo. Siga estas etapas para reiniciar o controle remoto da Apple TV:

Pegue o controle remoto em sua mão. Pressione e segure o botão Central de Controle e o botão Diminuir Volume juntos por 5 segundos. Se você tiver um Apple TV Remote compatível com Siri, pressione o botão TV e o botão Diminuir volume juntos por 5 segundos. Mantenha-os pressionados até ver a luz de status na Apple TV desligar e ligar novamente. Aguarde alguns minutos até que o Apple TV Remote seja iniciado novamente. Agora, quando o LED de status estiver aceso novamente, tente usá-lo.

Se agora está funcionando, ótimo. Se não, prossiga com a próxima correção.

Desconecte e reconecte sua TV

Se você está tendo dificuldades para usar o controle remoto da Apple TV e já tentou reiniciar o controle remoto da Apple TV, agora é hora de reiniciar a Apple TV.

Reiniciar a Apple TV é simples, basta desligá-la, retirar o cabo elétrico da tomada e aguardar alguns minutos. Agora, se possível, mantenha o botão liga/desliga da Apple TV pressionado por 10 segundos.

Uma vez feito isso, conecte tudo de volta e verifique se está funcionando agora ou não. Caso contrário, passe para a próxima correção.

Os desenvolvedores trabalham duro para garantir que a Apple TV esteja livre de bugs. No entanto, às vezes, os bugs aparecem e causam problemas, como o Apple TV Remote não está funcionando.

Se você já tentou todas as correções acima, agora é hora de verificar se o seu Apple TV está atualizado para a versão mais recente.

Como o controle remoto da Apple TV não está funcionando, agora é hora de usar o iPhone como controle remoto da Apple TV e fazer esta operação. Siga estas etapas para verificar se há atualizações na Apple TV.

Abra as Configurações na sua Apple TV. Vá para Sistema e clique em Atualizações de Software. Novamente, toque em Atualizar software. Se uma atualização estiver disponível, sua TV começará a baixá-la e instalá-la. Depois de instalado, sua TV será reiniciada e estará pronta para uso.

Enquanto a atualização estiver em andamento, certifique-se de que sua TV esteja conectada à Internet e ligada. Agora verifique se sua TV está funcionando ou não.

Compre um novo controle remoto

Se você tentou tudo discutido acima, mas não vê uma mudança, agora é hora de comprar um novo Apple TV Remote. Se você tiver um controle remoto de TV compatível com Siri, custará cerca de US $ 60 para um novo. Isso não é muito, considerando os recursos que ele tem a oferecer.

No entanto, se você tiver o controle remoto Gen 2 ou Gen 3, poderá comprar um substituto por US $ 10 a US $ 15, pois não está disponível oficialmente. Mas a Apple Store pode providenciar isso para você.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode corrigir se o Apple TV Remote não está funcionando. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo e nós o ajudaremos o mais rápido possível.

