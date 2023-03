As fotos que Khlo Kardashian teve que deletar devido ao excesso de Photoshop

Khlo Kardashian está mais uma vez sendo acusada de usar o Photoshop em uma de suas fotos para alterar a aparência de seu corpo.

Já no passado, ‘As Kardashians’ A estrela admitiu que recorre a “uma edição aqui e ali” para fazer o mundo vê-la do jeito que ela quer.

Khlo n postou em sua conta no Instagram uma série de fotos em que aparece modelando um minivestido Dolce&Gabbana prateado.

A influenciadora de 38 anos usou a roupa na festa de aniversário de sua melhor amiga Malika Haqq em Los Angeles na noite de sexta-feira, de acordo com o Daily Mail.

Os seguidores da modelo a atacaram por usar o Photoshop para editar suas fotos. Do ponto de vista deles, os erros de edição eram muito óbvios, especialmente em algumas partes do corpo dela.

O erro foi lançado principalmente em de Khlo Kardashian quadris e pernas, aspecto que ficou evidente quando essas partes de seu corpo adquiriram uma forma irregular, dando a sensação de que ela estava “fora do lugar”.

Aparentemente, esse truque foi usado por Kardashians equipe para deixar sua silhueta mais voluptuosa e sua cintura mais curta, truque muito usado em sessões de fotos. No entanto, seus seguidores acharam que era demais, e que contrariava a imagem que ela vem mostrando há meses.

Khlo Kardashian apaga fotos após ser criticada pelo Photoshop

Algumas horas depois, as interações no post começaram a se encher de críticasKhlo Kardashian excluiu permanentemente a postagem. Depois de um tempo ela carregou as imagens novamente, omitindo o par onde o Photoshop foi mal feito e enfatizando as áreas que foram criticadas.

No entanto, apagar as fotos do seu feed não foi suficiente porque vários milhares de seguidores já conseguiram ver as imagens e capturá-las para subir para outras plataformas onde a criticaram por recorrer a retoques, apesar de já ter feito várias cirurgias. .