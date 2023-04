As impressionantes semelhanças físicas entre Gisele Bündchen e o suposto novo interesse amoroso de Tom Brady, Kay Adams

EUnão parece Tom Brady pode estar de volta ao circuito de namoro. O quarterback tem mantido um perfil relativamente discreto quando se trata de sua vida amorosa desde que se separou de Gisele Bündchen no ano passado. Mas rumores recentes parecem sugerir que o ex-zagueiro do Tampa poderia ter um novo pretendente.

A sortuda em questão é Kay Adams. O impressionante jornalista é famoso por apresentar bom dia futebol e é considerado um dos analistas mais impressionantes na esfera do jornalismo da NFL.

Os boatos surgiram quando a jornalista abordou a situação pessoal de Brady, depois de responder “só um pouquinho” a uma mensagem enviada a ela por um fã que dizia: “Brady está procurando novas datas agora. Acho que ele é corajoso por tentar voltar a cena. No entanto, é um pouco diferente para ele do que para a maioria dos homens divorciados”. A resposta dela circulou nas redes sociais, talvez tenha sido exagerada. muitos alegaram que essa era a maneira de Adams confirmar seu interesse no ex-zagueiro.

Embora essas afirmações possam ser um pouco exageradas, o que não pode ser negado são as impressionantes semelhanças físicas entre Gisele e Kay Adamsespecialmente quando se trata de características faciais. Ambas as mulheres são incrivelmente marcantes e parecem compartilhar várias características: ambos têm cabelos cor de praia, olhos praticamente da mesma cor e nariz e formato muito semelhantes. Adams tem 36 anos e, portanto, seis anos mais jovem que o ex de Brady, Bundchen.

Se os rumores forem verdadeiros, parece que Brady tem um tipo muito específico. Resta saber se algo acontece entre os dois, mas certamente formam um bom casal no papel.