As lágrimas emocionadas da mãe de Michelle Yeoh na Malásia quando soube da vitória de sua filha no Oscar

Michelle YeohA mãe da atriz chorou de alegria por sua “princesinha” quando a artista malaia se tornou a primeira asiática a ganhar o prêmio de melhor atriz Oscar.

A família de Yeoh e dois ministros do gabinete estavam entre os apoiadores que vibraram de alegria com a vitória de Yeoh durante uma festa especial de exibição do Oscar em Malásia na manhã de segunda-feira. Seu troféu por sua atuação como dona de uma lavanderia foi um dos sete Oscars por “Everything Everywhere All at Once”, incluindo o de melhor filme.

Janet Yeoh, de 84 anos, elogiou o ator como inteligente, trabalhador e uma filha dedicada.

“Eu amo muito minha filha e ela deixou a Malásia orgulhosa”, disse Yeoh em entrevista coletiva após a exibição em um cinema em Kuala Lumpur. “Malásia Boleh (Malásia Can)!”

Janet Yeoh descreveu o falecido marido como “antiquado”

Janet Yeoh disse que estava imensamente orgulhosa de “minha princesinha”, que queria ser bailarina antes de entrar no mundo do cinema. Yeoh disse que empurrou a filha para fora de seu casulo, apesar dos protestos de seu falecido marido, um advogado que ela descreveu como “antiquado”.

Em seu discurso de aceitação, Yeoh dedicou seu prêmio à mãe e disse que “todas as mães do mundo” eram as verdadeiras super-heroínas.

Pouco depois, Yeoh fez uma videochamada para sua mãe, segurando seu troféu em triunfo.

“Foi um momento de cair o queixo. Fiquei sem palavras, chorei”, disse Vicki Yeoh, sobrinha de Michelle Yeoh, que estava na exibição especial. “Os indicados são muito fortes, mas não tivemos dúvidas. Continuamos dizendo a ela que você vai ganhar … você vai subir no palco com o homem de ouro.”

O primeiro-ministro Anwar Ibrahim disse que o governo da Malásia se juntou à nação para parabenizar Yeoh por criar história.

“Juntamente com esta conquista, a carreira ilustre e exemplar de Michelle neste campo certamente continuará a ser uma fonte de grande inspiração e motivação para nossos atores e atrizes locais e dará um impulso ainda maior ao crescimento de nossa indústria local”, disse Anwar em um declaração. “Muito bem, Michelle!”

Ministra dos Esportes Hannah Yeohque estava na exibição, postou imediatamente nas redes sociais: “A citação mais inspiradora para todas nós, tias – ‘Senhoras, não deixem ninguém dizer que vocês já passaram do seu auge’ – Michelle Yeoh.”

Os legisladores Sim Tze Sin e Wee Ka Siong agradeceram a Michelle Yeoh por “quebrar tetos de vidro” para as mulheres asiáticas e malaias. Eles a elogiaram por ser um ícone de resiliência e perseverança.

Michelle Yeoh, 60, aprendeu balé antes de se dedicar à atuação. Seu primeiro grande papel em Hollywood foi interpretar uma espiã chinesa no filme de Bond “Tomorrow Never Dies” em 1997, ao lado de Pierce Brosnan.

Ela ganhou fama por seu papel na obra-prima das artes marciais de 2000 “Crouching Tiger, Hidden Dragon”, uma indicada a melhor filme que ganhou o Oscar de melhor filme em língua estrangeira.

Yeoh teve sucesso mais recente no filme de 2018 “Crazy Rich Asians” e “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” da Marvel em 2021.

“Estamos incrivelmente orgulhosos. Esperamos que ela quebre mais recordes e ganhe mais prêmios”, disse seu sobrinho Kelvin Yeoh.