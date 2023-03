As maiores estrelas de Hollywood chegam vestidas para impressionar no Oscar 2023

Os rostos mais famosos de Hollywood estão pousando no Dolby Theatre antes do Oscar de 2023 – e parece que eles decidiram ser tradicionais este ano … com alguns “ataques” elegantes.

Confira todas as estrelas que chegaram a LA até agora … posando para as câmeras enquanto entram, pegam seus assentos e exibem suas roupas. Como você pode ver, quase todos os figurões – ou seja, os atores indicados – usaram looks bastante clássicos.

O favorito para fazer uma varredura limpa em quase todas as categorias é ‘Everything Everywhere All at Once’ – com Michelle Yeoh e Ke He Huy Quan liderando o ataque. Eles acabaram de chegar pessoalmente … mas são claramente os queridinhos do Oscar nesta temporada.