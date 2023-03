As novas mudanças no PIX deixaram brasileiros em choque

As novas regras que foram implementadas no sistema de pagamentos instantâneos, o PIX, começaram a valer no início deste ano. Saiba mais detalhes!

O Pix é o sistema de pagamentos desenvolvido pelo Banco Central do Brasil (BCB).

Desde o início de sua operação, o sistema passou por diversas mudanças para aumentar a sua gama de serviços, bem como para elevar a segurança dos usuários.

O Pix passa por ajustes para a melhoria dos serviços

Segundo destaca o Banco Central do Brasil (BCB), algumas mudanças foram feitas para melhorar a usabilidade do cliente, bem como, para elevar a sua segurança, considerando que diversos golpes ocorrem na internet.

Dentre as mudanças anunciadas pelo Banco Central do Brasil (BCB) estão o valor limite para as transações e a flexibilidade referente ao horário noturno

Alteração no limite por transação

Assim sendo, o banco não é mais obrigado a limitar o valor por transação para o PIX, segundo as novas regras do Banco Central do Brasil (BCB).

No entanto, as instituições financeiras devem determinar o limite por período.

Por exemplo, se o cliente possui um limite diário de R$ 3.000 para o Pix, ele pode utilizá-lo integralmente em uma única transação.

No entanto, caso o cliente solicite a redução do limite do Pix, o banco deve acatar sua solicitação imediatamente.

Contudo, se o cliente solicitar o aumento referente ao limite de valor para as transações via Pix, o banco deve analisar a solicitação e autorizar a alteração entre 24 e 48 horas.

Parâmetros PJ

Os parâmetros de definição referentes a limites de transações via Pix para a pessoa jurídica são definidos pelas instituições financeiras, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

Dessa forma, o limite que o cliente pode ter para utilizar o Pix deve ser baseado no limite que o cliente possui para realizar uma Ted, portanto, essa base não mais deve ser o cartão de débito, como era anteriormente.

Horário noturno

Além disso, no que tange ao horário noturno, os bancos podem oferecer uma customização diferenciada para o cliente, ao passo que, por sua vez, o cliente pode solicitar a diminuição do limite para suas transações.

De forma geral, o entendimento sobre o horário noturno é entre 2h e 6h, contudo, os bancos podem oferecer ao cliente uma mudança de horário, considerando o período entre 22h e 6h.

O Banco Central do Brasil (BCB) informa que as alterações foram efetuadas para melhorar o fluxo das operações e para facilitar o recebimento dos recursos por correspondentes bancários.