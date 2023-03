As postagens de mídia social de Tom Brady e Gisele Bündchen sugerem uma possível reconciliação, por psicólogo

EUé possível que Tom Brady e Gisele Bündchen poderia voltar a ficar juntos, de acordo com o psicólogo Jo Hemmings. “Desde o divórcio, Tom e Gisele têm postado imagens que os mostram no seu melhor. Mas muitas vezes são acompanhados por mensagens enigmáticas para mostrar o que estão perdendo por estarem separados um do outro”, disse Hemmings.

“Também veremos mais algumas postagens de Tom e Gisele juntos como uma família a médio prazo e antes que qualquer decisão final seja tomada. Eles precisam resolver e se comprometer e podem ter um terceiro na forma de aconselhamento ou terapia para ajudá-los a trabalhar nisso.”

Bainhas também observou que a impulsividade do casal pode ajudá-los a se reconciliar: “Não vai acontecer da noite para o dia, apesar da impulsividade às vezes”, disse ela. “Eles também têm que pensar nos filhos. A menos que tenham certeza absoluta de que resolveram totalmente seus problemas, seria perturbador para eles, caso voltassem a morar juntos”, acrescentou.

“Eles são uma família próxima em termos de co-parentalidade e parece que o desejo de Tom é voltar para a NFL que criou o conflito em primeira instância. Eles estão claramente lidando muito bem, mas há uma sensação de perda e, às vezes, solidão – eles floresceriam em vez de simplesmente lidar com isso se estivessem juntos novamente.”

Tom e Gisele são bons pais e isso pode reuni-los

Tom Brady compartilhou um Dia dos Namorados citação de iogue Sadhguru sobre Instagramque dizia: “O amor não é uma transação; é uma certa exuberância e doçura da sua emoção.”

Bainhas acredita que o tom de suas postagens nas mídias sociais é importante: “Tom pode estar mostrando uma imagem de armadilha de sede, mas ele é rápido em descartar isso como algo que ele não estava realmente ciente. Ele não afastou totalmente a mão de sua virilha e prometeu não postar mais. Eles estão no estágio enigmático – Giseleespecialmente, está enviando mensagens abertas à interpretação, que estão dando esperança a seus fãs e seguidores.”

Hemmings sugere que a terapia pode ser benéfica para o casal. “Eles certamente estão cientes de que, sem a resolução de seus problemas centrais, voltar a ser um casal não seria uma boa ideia”, disse ela.

“Os problemas que eles tiveram parecem ser um choque de prioridades em um determinado momento. Mais importante, não são questões sobre infidelidade ou desamor. Isso significa que podem ser resolvidos com compromisso e consideração.”

Tom e Gisele confirmou o divórcio em outubro de 2022, mas Hemmings acredita que eles ainda podem resolver as coisas.