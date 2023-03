Asaas OFERECE EMPREGOS em SC e remotos

A Asaas, uma fintech que oferece soluções para automatizar as atividades burocráticas das empresas, está atrás de novos colaboradores no mercado de trabalho. Dito isso, antes de falar um pouco mais sobre a companhia, veja quais são os cargos ofertados na lista abaixo:

Analista de Suporte Técnico – Joinville – SC e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor(a) Mobile – Joinville e Remoto;

Jovem Aprendiz – Exclusivo para Pessoas com Deficiência – Joinville – SC – Banco de talentos;

Banco de Talentos – Pessoas com Deficiência – Joinville – SC e Remoto – Banco de talentos;

Desenvolvedor(a) Full Stack Sênior – Joinville – SC e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Asaas e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Asaas, é válido frisar que seu propósito é libertar empresas de todos os portes da burocracia através da tecnologia, oferecendo uma conta digital que inclui uma régua de cobrança automatizada, API de pagamentos e outros serviços que contribuem na gestão financeira.

Além disso, conta com uma equipe de 500 colaboradores em todo o Brasil (e até no exterior), conectados por um modelo de trabalho que prioriza o digital. Desde o seu primeiro voo adotou os valores interesse genuíno pelo cliente, comprometimento, transparência, qualidade, respeito e crescimento de dentro pra fora, pois acredita e cuida das pessoas para que cuidem dos clientes com o mesmo interesse.

Por fim, os resultados são os diversos marcos que conquistou ao longo desses 12 anos de trajetória: mais de 1 milhão de contas digitais criadas, mais de R$ 1 bilhão transacionados em apenas um mês (agosto/2022), certificação internacional de segurança PCI/DSS e o Prêmio ReclameAQUI, na categoria de empresa que mais evoluiu (2020).

