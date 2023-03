Ascensão de Scottie Scheffler leva a nota incompleta em Cam Smith

Jordan Spieth pode falar com autoridade sobre a notável corrida de Scottie Schefflerexceto que Spieth nunca gostou desse termo quando ele era o assunto.

Spieth venceu sete vezes em 13 meses – dois majors, uma chance em todos os quatro, o número 1 do mundo e um Copa FedEx título – quando ele apareceu em Kapalua para começar 2016 e foi questionado sobre o que ele planejava para um bis.

“Um bis não significa que o show acabou?” ele disse.

O Golf tem alguns programas de sucesso e, por enquanto, Scheffler é o que mais fatura.

Seu excelente jogo em condições de vento para uma vitória de cinco tacadas no The Players Championship foi seu sexto título nos últimos 13 meses. Scheffler foi o número 1 por mais tempo do que qualquer um durante esse período.

Mas foi apenas 12 dias atrás quando Jon Rahmcom seis vitórias nos últimos 13 meses, abriu com 65 no Bay Hill e parecia que ninguém poderia vencê-lo. Talvez ainda seja assim. Rahm nunca chegou ao segundo turno em Campeonato de Jogadores por causa de um problema estomacal.

Rory McIlroy, que também foi o número 1 este ano, venceu sua faz primeira apresentação em 2023 em Dubai. Ele não terminou em quarto lugar em sete torneios consecutivos, três deles com vitórias.

Todos eles fazem parte de uma longa lista de jogadores que estiveram em grandes corridas e, como Spieth observou devidamente sobre Tiger Woods“um cara que criou uma carreira a partir de uma corrida e se tornou o melhor de todos os tempos.”

Faltando na lista atual está Cameron Smith.

Ele nunca se deu a chance.

Mesmo agora, é difícil dizer se Smith estava em um aquecedor ou tinha resistência.

Ele estabeleceu um recorde para par em Kapalua para começar no ano passado. Ele venceu o The Players Championship dois meses depois, acertando oito de seus últimos nove buracos. Ele acertou 30 nas costas nove em St. Andrews em seu primeiro major, uma das grandes rodadas finais da história do British Open.

E então ele escolheu se afastar da competição mais dura para lucrar com o dinheiro saudita e ingressar VIDA Golfe. Ninguém deve invejar o australiano de 29 anos por sua decisão, embora continue sendo a mais peculiar por causa de sua juventude e potencial.

Mas para um tamanho de amostra tão pequeno – sete meses – não há como dizer por quanto tempo e quão quente essa chama queimaria.

Smith venceu um evento LIV de 54 buracos no verão passado nos subúrbios de Chicago. Ele comemorou o tão esperado retorno ao lar em Down Under ao vencer o campeonato australiano da PGA. Caso contrário, ele não enfrenta uma competição de classe mundial há sete meses.

The Players foi estranho em alguns níveis, principalmente porque Smith não estava por perto para defender seu título. O que ressurgiu foi um vídeo do PGA Tour Commissioner Jay Monahan na apresentação do troféu do ano passado.

“Cam não mora muito longe daqui e toda vez que ele para o carro na estrada principal, ele recebe as boas-vindas de um herói”, disse Monahan naquele dia.

Smith não tem mais acesso gratuito ao TPC Sawgrass, ou a qualquer curso TPC, porque foi suspenso pelo PGA Tour. Ele foi visto jogando The Yards, um curso executivo a cerca de um quilômetro de distância durante a rodada de abertura. Tais foram as consequências de sua escolha.

Ele está financeiramente definido para a vida. Ele volta ao golfe esta semana com o evento LIV ao norte de Tucson, Arizona. Ele pode ganhar. Ele pode ganhar muito.

Mas o que isso significa?

Muito se falou sobre o novo modelo do PGA Tour com oito campos de elite sem cortes, porque o LIV Golf não tem corte. Mas porque os circuitos rivais não são nada parecidos é porque LIV tem apenas 54 buracos com os mesmos 48 jogadores – menos um ou dois suplentes – durante todo o ano.

Rahm, Scheffler e McIlroy: os novos ‘três grandes’ do golfe

Scheffler venceu 144 jogadores em Sawgrass, o campo mais forte do ano. Rahm venceu 156 jogadores no deserto da Califórnia e 120 jogadores na Riviera.

Smith terá sua chance quatro vezes por ano nas majors. Essa será sua melhor chance, e realmente seu único caminho, para se manter relevante na conversa dos melhores jogadores.

Até lá, o foco ficará com Scheffler, Rahm e McIlroy. Esses são os atuais “Três Grandes” do golfe, e isso pode mudar até o final do ano.

O show termina em algum momento, embora talvez não para sempre.

McIlroy caiu do topo para fora do top 10 e, embora esteja claramente em ascensão, ainda não ganhou um major em quase nove anos.

Jason Day venceu oito vezes em 18 partidas em 2015 e 2016, sem uma fraqueza perceptível em seu jogo. Ele começou este ano fora do top 100.

David Duval é facilmente esquecido porque seu pico foi espremido em uma janela curta. Ele venceu 11 vezes em 34 torneios ao longo de 18 meses em 1997-99 e estava entre os poucos que chegaram ao primeiro lugar quando Woods estava no auge.

Neste momento, as atenções estão voltadas para Scheffler e seu jeito de vencer os melhores.

“Quero vencer e acho que fico animado quando chegamos aos maiores torneios e os melhores jogadores estão lá”, disse Scheffler. “E isso é muito divertido para mim, como jogador, poder competir contra esses caras.”

Esse prazer costumava pertencer a Smith também. Ele vai se cansar de competir contra os melhores. Pode não ser frequente o suficiente para saber o quão bom ele poderia ter sido.