Ashley Graham reage à entrevista de Hugh Grant no Oscar, ‘Mate-os com bondade’

Ashley Graham rolou com os socos durante sua estranha troca de Oscar com Hugh Grante ela continua com a mesma graça depois … dê uma olhada por si mesmo.

Recebemos a modelo que virou entrevistadora no LAX na manhã de segunda-feira, um dia depois de seu momento constrangedor com o famoso ator britânico … que não forneceu respostas fáceis no tapete vermelho para as perguntas relativamente comuns do softball que AG estava lançando em seu caminho.



Após reflexão, Ashley não parece muito fora de forma … dizendo ao nosso fotógrafo que ela simplesmente seguiu alguns conselhos que lhe foram passados ​​​​- ou seja, a gentileza sempre vence.

Em outras palavras, ela pegou o caminho certo… e você poderia argumentar que Hugh não. De qualquer maneira, Ashley está bem com a forma como as coisas aconteceram – ela tomou suas decisões e ele fez as dele.

Como nosso cinegrafista apontou — e Ashley concordou — você não pode controlar como outra pessoa vai reagir. Tudo o que você pode fazer é o seu trabalho e tentar obter algum envolvimento – e ela certamente tentou … nisso, todos parecem concordar.

Como dissemos … Ashley não está realmente viajando sobre Hugh bloqueá-la, mas ela ainda está sofrendo por causa de outra coisa relacionada ao Oscar. Conforme ela está aprendendo, esses shows exigem muito pé.