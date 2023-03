Astorga (PR) divulga dois editais de concurso com salários até R$ 19,2 mil

A Prefeitura do município de Astorga, no estado do Paraná, recebe a partir do dia 20 de março, as inscrições para dois concursos públicos que, juntos, visam a contratação de profissionais de nível fundamental, médio/técnico e superior.

As oportunidades são para diversos cargos dentro da administração pública, com destaque para área da saúde.

Os salários vão de R$ 1.586,85 a R$ 19.200,89 mensais.

A banca responsável pela organização dos concursos é a Fundação Fafipa.

Vagas e salários Astorga – PR

Ao todo, a Prefeitura de Astorga – PR oferece 76 vagas para contratação imediata, além das vagas para formação de cadastro reserva.

Desse total de vagas, três são para cargos de nível fundamental, 14 para cargos de nível médio ou técnico e nove para carreiras de nível superior.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental

Borracheiro – CR;

Coletor de Lixo – CR;

Eletricista – CR;

Encanador – CR;

Hortelão – CR;

Lavador – CR;

Mecânico – CR;

Merendeiro – 7 vagas;

Motorista Geral – 3 vagas;

Operador de Máquinas – 1 vaga;

Padeiro – CR;

Pedreiro – CR;

Servente de Serviços Públicos – 5 vagas;

Tratorista – 1 vaga;

Vigia – 9 vagas;

Zelador – 8 vagas.

Nível médio/técnico

Agente Comunitário de Saúde – 3 vagas;

Agente de Combate às Endemias – 2 vagas;

Auxiliar de Enfermagem – 1 vaga;

Auxiliar de Saúde Bucal – 2 vagas;

Auxiliar Administrativo – 8 vagas;

Fiscal de Obras – CR;

Fiscal de Tributos – CR;

Fiscal Sanitário – CR;

Motorista Socorrista – CR;

Oficial Administrativo – 2 vagas;

Técnico em Enfermagem – 2 vagas;

Técnico em Higiene Dental – 1 vaga;

Técnico em Informática – 1 vaga;

Telefonista – CR.

Nível superior completo

Administrador – CR;

Agrônomo – 1 vaga;

Arquiteto – CR;

Assistente Social – 2 vagas;

Bibliotecário – CR;

Cirurgião – Dentista 20h – 1 vaga;

Contador – 1 vaga;

Dentista PSF – CR;

Educador Infantil – CR;

Educador Social – 4 vagas;

Enfermeiro – CR;

Enfermeiro – 1 vaga;

Engenheiro Civil – CR;

Farmacêutico – CR;

Fisioterapeuta Bioquímico – 1 vaga;

Fonoaudiólogo – 1 vaga;

Médico PSF – 1 vaga;

Médico Clínico Geral – 20h – 1 vaga;

Médico Gineco Obstetra 20h – 1 vaga;

Médico Pediatra – 1 vaga;

Médico Veterinário – 1 vaga;

Nutricionista – CR;

Professor – CR;

Professor de Educação Física – 20h – 1 vaga;

Psicólogo – 1 vaga;

Terapeuta Ocupacional – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Astorga – PR variam entre R$ 1.586,85 a R$ 19.200,89 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salários que vão de R$ 1.586,85 a R$ 2.136,99 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 1.586,85 a até R$ 3.517,51 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 30 a 40 horas semanais.

Os salários para os cargos de nível superior vão de R$ 2.326,41 a R$ 19.200,89 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Requisitos básicos concurso Astorga – PR

Ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;

Ter, na data da nomeação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;

No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;

Estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos direitos políticos;

Possuir os requisitos indicados nas Tabelas do item 3 do edital;

Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nomeação no cargo público;

Não estar ocupando cargo ou emprego na administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nem ser empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, salvo os casos de acumulação expressas em lei;

Cumprir as determinações deste edital, ter sido aprovado no presente Concurso Público e ser considerado apto após submeter-se aos exames médicos exigidos para a nomeação.

Inscrições Concurso Astorga – PR

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Astorga – PR têm entre os dias 20 de março de 2023 a 16 de abril de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Fundação Fafipa.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 50,00 a R$ 110,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da Fafipa entre os dias 20 a 28 de março de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Etapas concurso Astorga – PR

O concurso público para a Prefeitura de Astorga – PR contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

de caráter classificatório apenas para alguns cargos. Prova prática apenas para alguns cargos, de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 21 de maio de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.