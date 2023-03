ASUS lança nova linha de laptops com série AMD Ryzen 7000 na Índia; verificar preço, outros detalhes

A Asus anunciou o lançamento de sua mais recente linha de laptops com AMD Ryzen 7000 Series para o mercado indiano. A nova gama de portáteis destina-se a jovens profissionais, empresários e entusiastas do estilo de vida. O carro-chefe ZenBook 14 OLED, VivoBook Series e a mais recente linha VivoBook Go estão incluídos na nova linha de laptops. O ZenBook 14 OLED é equipado com a mais recente série de processadores AMD Ryzen 7030 com alto desempenho de 28 W e até 8 núcleos. Enquanto isso, a linha VivoBook Go é alimentada pela nova série de processadores Ryzen 7020 da AMD.

Notebooks Asus Zenbook OLED

O ZenBook 14 OLED é um laptop leve e compacto com um design todo em metal e durabilidade US MIL-STD 810H de nível militar. Tem uma espessura de 16,9 mm e pesa apenas 1,39 kg. O laptop está equipado com um painel OLED HDR 16:10 HDR de resolução 2880 x 1800 de 14 polegadas com uma taxa de atualização de 90 Hz que abre em 180 graus completos.

O dispositivo possui SSD de até 1 TB junto com uma RAM de 16 GB. O teclado retroiluminado hospeda um leitor de impressão digital no botão liga/desliga para segurança biométrica discreta. O ZenBook 14 OLED também possui uma infinidade de portas com 2 x USB 3.2 Gen 2 (Tipo-C), uma porta USB 3.2 Gen 2, um conector de áudio de 3,5 mm, um HDMI 2.1 e um leitor de cartão Micro SD. O laptop estará disponível na cor Jade Black e custa a partir de INR 89.990.

Série de notebooks Asus Vivobook

A ASUS também apresentou a família VivoBook Classic com os modelos VivoBook 14/15 OLED e VivoBook 16 a partir de Rs 55.990. O preço do novo VivoBook Go 14 começa em Rs 42.990, o VivoBook Go 15 OLED em Rs 50.990 e o VivoBook 15X OLED em Rs 66.990. Esses laptops serão vendidos online (ASUS e-shop/ Amazon/ Flipkart) e offline (ASUS Exclusive Stores/ ROG Stores/Croma/Vijay Sales/Reliance Digital).

Arnold Su, Business Head, Consumer and Gaming PC, System Business Group, ASUS India, disse: “Com o objetivo e a visão de alcançar a posição número 1 no segmento de notebooks de consumo na Índia em 2023, estamos focados em apresentar a mais recente tecnologia inovações em todas as categorias. Nos últimos anos, a indústria de PCs teve um crescimento exponencial na Índia. Hoje, anunciamos o lançamento de nossa linha icônica de laptops trazendo desempenho, portabilidade e valor incomparáveis ​​ao mercado de notebooks econômicos da Índia, apresentando o Zenbook 14 OLED, a série VivoBook Go e a família clássica VivoBook renovada com a nova série AMD Ryzen 7000 .”

