Atacado Vila Nova tem vagas de EMPREGO pelo Brasil

Atacado Vila Nova divulga novas oportunidades de emprego no país

O Atacado Vila Nova é uma empresa especializada na distribuição de mercadorias industrializadas, com presença em São Paulo e Minas Gerais. Neste momento, seus serviços conseguem atender mais de mil localidades municipais do território nacional, sendo uma das empresas mais conhecidas nesse ramo dentro das regiões de atuação.

Para conseguir manter esse alcance, a corporação conta com um time profissional formado por mais de 1 mil colaboradores, além de possuir o auxílio de 500 representantes ao redor do país.

Há pouco tempo, foram anunciados novos cargos de emprego dentro das unidades do Atacado Vila Nova. Confira.

Analista de Comércio Eletrônico – Campinas / SP;







Banco de Talentos – Brasil;







Analista de Atendimentos ao Motorista – Poços de Caldas / MG;







Motorista Carreteiro – Poços de Caldas / MG;







Assistente de Transportes – Campinas / SP;







Operador de Empilhadeiras – Osasco / SP;







Manobrista – Campinas / SP;







Auxiliar Operacional – Campinas / SP;







Auxiliar de Logística – Osasco / SP.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

O Atacado Vila Nova está sempre divulgando novas vagas de emprego dentro do seu site de recrutamento.

Para efetuar a candidatura em uma das oportunidades listadas acima ou utilizar o banco de talentos, basta entrar no site 123empregos.

