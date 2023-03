Atirador de Nashville morto a tiros por policiais heróis, imagens gráficas da câmera do corpo mostram

A polícia de Nashville divulgou imagens gráficas de câmeras corporais do tiroteio em massa na escola primária … e o vídeo mostra policiais heróis subindo as escadas correndo e atirando no atirador.

O clipe intenso foi lançado na manhã de terça-feira, mostrando vários policiais limpando salas de aula e banheiros no primeiro andar da The Covenant School antes de correr escada acima onde um jovem de 28 anos Audrey Hale estava atirando em policiais do lado de fora do prédio.