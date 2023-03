Ativar cbs.com tv/roku Código de ativação Login 2023

Todo mundo é fã de esportes. Mas quando se trata de ativar a CBS Sports Network no Roku, muitos usuários ficam confusos. Além disso, o Roku é um dos melhores serviços de streaming disponíveis no momento. Além disso, oferece canais de vídeo e esportes sob demanda. Como muitas pessoas já conhecem cbs.com/tv/roku, elas desejam ativar a CBS Sports Network no Roku.

Mas a parte difícil é que o cbs.com não aceita Roku TV com a lista de seu provedor de TV. Aqui está o nosso guia para limpar o ar sobre cbs.com/tv/roku e como você pode ativar a CBS Sports Network no Roku usando algum outro serviço.

Como assistir a CBS Sports Network no Roku, Xbox, PS4

O que torna a CBS tão popular entre os telespectadores americanos? Por onde começar? A CBS é um dos pilares da vida de muitos telespectadores ávidos, graças à sua extensa biblioteca de programas clássicos como NCIS, Young Sheldon e The Twilight Zone.

Mas e se você quiser assistir CBS Sports no Roku? Os jogadores do Roku podem transmitir todo o conteúdo da CBS, incluindo esportes, notícias e principais programas. A partir de agora, existem duas maneiras de assistir à CBS no Roku:

CBS

O aplicativo CBS oferece acesso gratuito e ilimitado a uma seleção selecionada de programação da CBS, bem como notícias, esportes e eventos ao vivo. Entrar com sua empresa de TV a cabo é outra opção para assistir temporadas completas e TV ao vivo das estações locais da CBS.

Paramount+

No lugar do CBS All Access, Roku agora tem Paramount +. Os programas da CBS ainda estão disponíveis ao vivo e sob demanda. Eventos esportivos e originais da CBS como “Coyote” e “Star Trek: Discovery” também estão disponíveis. Os preços do Paramount+ começam em US$ 4,99/mês para conteúdo com anúncios e vão até US$ 9,99/mês se você não quiser ver anúncios.

Como obter o Paramount + no Roku?

Paramount+ é simples de instalar em um Roku. Para assistir ao CBS All Access em um Roku, você deve primeiro se inscrever para uma assinatura do CBS All Access, registrar e configurar seu dispositivo Roku, conectá-lo à sua rede Wi-Fi e, finalmente, conectá-lo à sua televisão. No entanto, como o CBS All Access não está disponível agora, você precisa lidar com o Paramount +

O Canal Roku agora oferece Paramount+ como o canal principal para cbs.com/tv/roku porque Roku não é um provedor de TV agora com a CBS. Com uma assinatura Paramount+ através do The Roku Channel, você terá acesso à série original do serviço e, mais importante, à CBS Sports Network para streaming em qualquer dispositivo compatível com Roku. Agora, siga estes passos:

Toque no botão home no seu controle remoto Roku. Agora, clique em O Canal Roku. Você será levado para a tela de Assinaturas Premium. Agora as assinaturas premium do navegador estão disponíveis e encontre Paramount+. Selecione Paramount+ e clique em Adicionar canal. Depois de instalado, o Paramount+ estará disponível na tela inicial. Abra-o e você verá um código. No navegador do seu telefone ou PC, faça login Paramount+ site e digite o código mostrado na sua TV Roku.

Agora você pode transmitir o Paramount+ no seu dispositivo Roku com facilidade. No entanto, certifique-se de adquirir a assinatura antes de tentar vincular sua TV Roku ao Paramount Plus.

cbs.com/tv/roku Código de Ativação Login 2023

A partir de agora, cbs.com/tv/roku não está funcionando. Em vez disso, você tem a opção logo no site para se inscrever no Paramount +. O Paramount Plus oferece dois planos de assinatura, essencial e premium.

Enquanto o Essential custa apenas US $ 4,99 e oferece tudo, mas você precisa ver anúncios para assistir à CBS Sports Network. Por outro lado, se você se inscrever no Premium, que custará US $ 9,99, você não precisará ver nenhum anúncio e poderá transmitir anúncios da CBS Sports Network gratuitamente e se divertir mais.

Como assistir à CBS Sports Network gratuitamente no Roku?

Se você quiser assistir à rede de esportes cbs.com/tv/roku CBS gratuitamente na TV Roku, você tem duas opções:

Você pode baixar CBS Sports HQ. É a rede de notícias esportivas 24 horas da CBS em Roky. Assim, você pode assistir a todos os seus jogos favoritos ao vivo e nunca perder um momento da ação. No entanto, este transmite apenas partidas de esportes ao vivo; portanto, se você perder uma partida, não poderá assistir aos destaques ou qualquer coisa relacionada à partida que terminou.

Você também pode baixar o CBS News, que fornecerá todas as notícias relacionadas aos esportes que acontecem na rede de esportes da CBS. No entanto, como o nome contém notícias, você poderá ver apenas notícias e não esportes ou jogos ao vivo acontecendo.

Se esses dois não atenderem às suas necessidades, você deve comprar o Paramount + no Roku e curtir seus esportes favoritos a qualquer momento.

Outras maneiras de assistir esportes da CBS no Roku

Se o Paramount+ não for seu componente valioso para adicionar à sua lista de canais, você pode considerar estas opções:

fuboTV: Os fãs de esportes, especialmente aqueles que assistem a seus jogos na CBS, devem comprar o fuboTV. Além da NFL Network, ESPN, NBC Sports e muito mais, a fuboTV é um fantástico serviço de esportes e entretenimento. Além disso, é mais barato que o Paramount+. O pacote fuboTV mais barato custa US$ 69,99 por mês. Você deve comprar o fuboTV se não quiser nada além de esportes.

Hulu com TV ao vivo: O nome do pacote faz alusão ao fato de que o Hulu oferece TV ao vivo e que entre essas ofertas estão os canais da CBS. No entanto, o Hulu com TV ao vivo é uma das ofertas esportivas mais caras da CBS, com um preço inicial de $ 69,99 por mês como fuboTV. O pacote básico inclui CBS, Disney+, ESPN+ e gravação e reprodução ilimitadas na nuvem.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como ativar CBS Sports Network na Roku TV e assista às suas partidas esportivas favoritas. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Agora você sabe que a CBS não está disponível no Roku via cbs.com/tv/roku, pois está disponível apenas via Paramount+. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo.

LEIA TAMBÉM: