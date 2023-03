Ative o cartão de crédito do Sam’s Club via samsclubcredit/activate (2023)

O Sam’s Club Credit é uma iniciativa conjunta do Sam’s Club e do Synchrony Bank para suas necessidades financeiras. No entanto, embora muitos usuários já tenham o cartão de crédito do Sam’s Club, eles não sabem como ativá-lo. Cartões de crédito Sam’s Club via samsclubcredit/activate. Aqui está o nosso guia para ajudar os usuários a fazer isso e começar a usar o cartão de crédito Sam’s Club com facilidade.

O que é o Cartão de Crédito Sam’s Club?

O cartão de crédito do Sam’s Club é um dos cartões de crédito mais populares, logo após o Destiny Card. Além disso, o cartão do Sam’s Club está associado ao Synchrony Bank e ao Sam’s Club. Finalmente, é operado pelo Walmart. Portanto, existem muitos grandes players envolvidos, e isso o torna uma excelente opção para os compradores que compram regularmente no Walmart.

A partir de agora, o Cartão de Crédito Sam’s Club vem em dois tipos: o Mastercard do Sam’s Club e a Cartão de crédito da loja Sam’s Club. Enquanto o Mastercard pode ser usado em qualquer lugar que aceite Mastercard, por outro lado, o cartão de crédito da loja só pode ser usado nas lojas Sam’s Club e em seu site.

Ambos os tipos de cartões de crédito oferecem excelentes recompensas de reembolso em compras feitas no Sam’s Club, com o Mastercard oferecendo recompensas adicionais em compras de combustível e jantares fora. Os cartões de crédito também oferecem uma variedade de outros benefícios, como proteção de garantia estendida, seguro contra acidentes de viagem e proteção contra fraudes. Mas como você ativa o cartão de crédito do Sam’s Club? Vejamos isso na próxima seção.

Quais são os requisitos para ativar o cartão de crédito do Sam’s Club?

Como acontece com qualquer cartão de crédito, o cartão de crédito do Sam’s Club também possui certos requisitos que você precisa cumprir antes de poder ativar o cartão. Aqui estão eles:

Seu cartão de crédito do Sam’s Club recém-emitido. Sua prova de identidade. Número da Segurança Social. CEP. Uma boa conexão com a internet.

Quando você tiver tudo isso, estará pronto para ativar o cartão de crédito do Sam’s Club. Escusado será dizer que você deve ter uma conta Synchrony Bank, então não deve haver nenhum problema.

Como ativar o cartão de crédito do Sam’s Club via samsclubcredit/activate?

Observando como os usuários estão desesperados para ativar o cartão de crédito do Sam’s Club, é perceptível como os usuários são vítimas de golpistas. Na verdade, o site original não é samsclubcredit/activate. Aqui estão os passos que você precisa seguir se quiser ativar o cartão de crédito do Sam’s Club:

Acesse este site: samsclub.syf.com/login/register. Registre-se nesta página usando seu número de conta e código postal. Depois de inserido, verifique se você digitou os detalhes corretamente. Clique em Continuar. Na próxima etapa, você precisa inserir o número do seu cartão e sua data de nascimento ou os últimos 4 dígitos do seu SSN, o que estiver acessível.

Depois de fazer tudo, seu cartão estará pronto para uso em meia hora.

O que fazer se tiver problemas para ativar o cartão de crédito do Sam’s Club?

Se você está tendo problemas para ativar seu cartão de crédito do Sam’s Club, não se preocupe, pois você está longe de ser o único. Muitos usuários enfrentam problemas ao ativar seus cartões.

Você deve entrar em contato com o representante de atendimento ao cliente do Sam’s Club Card e informar seu problema. Eles verificarão seus detalhes e perguntarão sobre seu SSN e data de nascimento.

Depois de fornecer esses detalhes, eles verificarão e ativarão seu cartão. Se você ainda tiver problemas, pode ir ao seu banco para resolver as coisas.

Você também pode ir diretamente para este link e inserir os detalhes de acordo. Seu cartão deve ser ativado em nenhum momento.

Quais são os benefícios de um cartão de crédito Sam’s Club?

Neste momento, o Sam’s club oferece três planos de adesão aos portadores de cartão: Sam’s Club, Sam’s Club Plus e Sam’s Business. Alguns dos melhores benefícios incluem o seguinte:

Sem Taxa Anual. Você recebe 5% em dinheiro de volta no combustível onde Mastercard é aceito. Mas isso é apenas para os primeiros $ 6.000 por ano, e então você ganha 1% depois de usar $ 6.000. Você recebe 3% de reembolso em compras no Sam’s Club para membros Plus. Você recebe 3% em dinheiro de volta para jantar e levar para viagem. Você também recebe 1% em dinheiro de volta em outras compras onde o MasterCard é aceito. Aceitação em todas as lojas Walmart nos EUA.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode ativar o cartão de crédito do Sam’s Club em samsclubcredit/ativar. Esperamos que você tenha achado este guia útil. Certifique-se de não ser vítima de sites fraudulentos porque eles roubarão seus dados e dinheiro ao longo do caminho. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de comentar abaixo.

