Acabeça do jogo do Barcelona LaLiga Santander com clube atléticoo técnico Xavi Hernandez procurou minimizar as expectativas de que ele poderia se tornar o equivalente do clube a Manchester United lenda Senhor Alex Ferguson.

ferguson foi técnico do Manchester United de 1986 a 2013 e conquistou mais troféus do que qualquer outro técnico na história do futebol. Xavi, por sua vez, está há pouco mais de um ano em seu mandato na Barcelona.

“Acho difícil ser assim fergusonespero estar, aqui no Barcelona”, Xavi disse à imprensa. “Sou grato ao presidente, ele me diz que está feliz com o trabalho que todo o pessoal está fazendo.

“O presidente é fiel e leal e somos gratos por isso. Espero que ele fique aqui por anos, mas dependemos dos resultados. Não é hora de falar [about a renewal]tenho mais um ano pela frente [on my contract].”

Robert Lewandowski é Barcelona, e artilheiro da LaLiga Santander nesta temporada com 15 gols. Ele errou Barcelonaúltima partida contra Valência com um problema na coxa, mas deve voltar contra clube atlético.

“Robert está indo muito bem, está com o grupo desde quinta-feira”, Xavi disse. “Ele é um exemplo de envolvimento, compromisso… quer sempre jogar e mudou a mentalidade da equipa.

“Foi bom para nós que ele tenha chegado ao clube. Ele é uma adição vital, ainda mais em jogos como este, quando eles nos pressionam pela frente”.

Tiki-taka fora de moda

Lewandowski recentemente se manifestou contra o uso do estilo tiki-taka, insistindo que pode ter saído de moda no futebol. Algo Xavi concorda com.

“Mudanças no futebol e eu compartilho a opinião dele” Xavi disse. “Robert é um cara que eu comparo a Ronaldinho, Messi… ele sozinho mudou a mentalidade do time. Ele é um líder.

“É importante que ele consiga se comunicar. O futebol é muito rápido, vertical, transições… antes era mais lento e mais controlado.

“Poucos times pressionariam alto. Mas isso não muda nossa filosofia, muda a oposição. O futebol mudou muito e temos que nos adaptar.”