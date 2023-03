Atualidades ENEM e vestibulares: a Crise na Venezuela

Crise na Venezuela: tema de atualidades muito importante

A Crise na Venezuela já foi cobrada por questões de atualidades em provas muito importantes como os concursos, os vestibulares e o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Assim, você deve estar sempre preparado para responder uma pergunta sobre o assunto.

Dessa maneira, para que você consiga se preparar, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre a Crise na Venezuela. Confira!

O que foi a Crise na Venezuela?

O termo “Crise na Venezuela” é usado para denominar fenômeno econômico, social e político que começou na Venezuela, em 2013. Esse acontecimento afetou diversos aspectos da sociedade venezuelana e deixou consequências drásticas.

Crise na Venezuela: contexto

Em 1998, Chávez foi eleito presidente da Venezuela. Ele se tornou muito popular por ter realizado a distribuição de renda no país, diminuído a pobreza e a mortalidade infantil, além de aumentar o PIB venezuelano. Contudo, as mudanças realizadas por Chávez tiveram um preço: a perda da democracia.

Quando Chávez morreu, em 2013, Nicolás Maduro irá assumir o poder. Contudo, é justamente devido ao fracasso do projeto político chavista em seu governo que a Crise irá começar.

O governo de Nicolás Maduro

Um dos motivos que teria provocado a Crise na Venezuela teria sido a disputa de Nicolás Maduro com o seu próprio partido e a oposição. A oposição venezuelana é responsável pelas denúncias de abuso de poder cometidos pelo presidente. Ainda, a situação foi agravada com a crise econômica enfrentada pelo país e a humanitária, com o risco de uma intervenção dos Estados Unidos.

Crise na Venezuela: o papel do petróleo

A crise da Venezuela está relacionada com a desvalorização do petróleo que aconteceu a partir de 2013.

O petróleo atua como a principal fonte de riqueza da Venezuela desde o início do século XX. Porém, o problema dessa situação é que o país se tornou extremamente dependente do petróleo, o que fez com que a Venezuela não investisse em suas próprias indústrias e em seu sistema de agricultura. Assim, quando a crise chegou em 2013, ela afetou profundamente a economia venezuelana. Nesse ano, o preço do barril de petróleo sofreu uma queda significativa, impactando diretamente a economia da Venezuela e provocando o início de uma crise econômica e humanitária.

Crise na Venezuela: atualidade

Devemos ter em mente que a Crise na Venezuela é um fenômeno ainda muito atual, uma vez que essa crise não foi solucionada. Com isso, o país segue em uma situação de calamidade pública até os dias de hoje e centenas de venezuelanos deixam o país em busca de melhores condições de vida.