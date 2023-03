Atualização de março de benefícios do SNAP: Você está recebendo vale-refeição extra este mês?

Númeras famílias em todo o país se beneficiam do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP). O esquema do governo dos EUA forneceu um impulso financeiro às famílias após o surto de Covid-19, mas permaneceu em vigor devido ao aumento do custo de vida e mais americanos caindo abaixo da linha da pobreza.

Também chamados de vale-refeição, os benefícios do SNAP continuaram em fevereiro de 2023, já que em 14 de outubro de 2022, o governo Biden estendeu a declaração federal de emergência devido à pandemia por mais 90 dias.

Você está recebendo vale-refeição extra este mês?

No entanto, o Serviço de Alimentação e Nutrição anunciou por meio de um comunicado à imprensa que os destinatários do SNAP deixarão de receber reforços da era pandêmica após os pagamentos de fevereiro.

O NÓS o governo fornecia US$ 95 adicionais ou o valor máximo para o tamanho da família, dependendo de qual era maior.

“As cotas de emergência do SNAP foram uma estratégia temporária autorizada pelo Congresso para ajudar indivíduos e famílias de baixa renda a lidar com as dificuldades da pandemia do COVID-19”, diz o comunicado.

“A Lei de Apropriações Consolidadas de 2023, lei recentemente aprovada pelo Congresso, encerra as cotas de emergência após a emissão de fevereiro de 2023. Isso significa que, até março de 2023, todos os benefícios das famílias SNAP retornarão aos valores normais, sem o suplemento adicional.

“Os benefícios do SNAP retornaram anteriormente aos valores normais em 18 estados e, portanto, não serão afetados pela lei recente. Isso inclui: Alasca, Arizona, Arkansas, Flórida, Geórgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota do Norte, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Tennessee e Wyoming.

“Se você mora em qualquer um dos outros 32 estados, DC, Guam ou Ilhas Virgens dos EUA, seus benefícios retornarão aos valores normais a partir da emissão de março de 2023.”

A NPR relatou em 2021 que a maioria dos 42 milhões de pessoas que recebem benefícios do SNAP são membros de uma família trabalhadora, uma pessoa com deficiência grave ou um idoso com renda fixa. O secretário de Agricultura, Tom Vilsack, também enfatizou que 20% deles são adultos sem deficiência e sem filhos.