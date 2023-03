Atualização do iOS 16.4 da Apple: o que há de novo para os usuários do iPhone?

A Apple está se preparando para lançar sua atualização do iOS 16.4, que inclui vários novos recursos e aprimoramentos para o iPhone. A atualização de software está atualmente em teste beta e estará disponível para o público na primavera, com lançamento previsto para março ou abril.

Aqui estão cinco novos recursos interessantes que estarão disponíveis com o iOS 16.4

Novo Emoji

A atualização do iOS 16.4 apresentará uma variedade de novos emojis adicionados com o Unicode 15.0, incluindo um rosto trêmulo, um coração em três novas opções de cores, um burro, um alce, uma água-viva e muitos outros. A Apple recentemente forneceu uma prévia de todos os novos emojis que vêm com a atualização, e os usuários estão aguardando ansiosamente sua chegada.

Notificações push da Web

A atualização do iOS 16.4 oferecerá suporte a notificações por push baseadas na Web por meio do Safari no iPhone. Esse recurso permite que os usuários recebam notificações de sites diretamente em seus telefones, assim como as notificações enviadas de aplicativos da App Store. Apenas sites que um usuário salva como um aplicativo da web em sua tela inicial podem solicitar o envio de notificações por push.

Menu de Atualizações Beta

A Apple adicionou um novo menu “Atualizações Beta” no aplicativo Configurações em Geral → Atualização de Software. Este menu permite que os membros do Programa de Desenvolvedores da Apple acessem os betas de desenvolvedor do iOS sem a necessidade de instalar um perfil de configuração do site Apple Developer, simplificando o processo de instalação do beta. Os usuários também podem ativar facilmente os betas públicos do iOS no mesmo menu.

A Apple indicou que em versões futuras do iOS, este novo menu será a única forma de habilitar betas de desenvolvedor, evitando que perfis de configuração sejam usados ​​e compartilhados online gratuitamente.

Melhorias no aplicativo de podcasts

O iOS 16.4 apresentará vários novos recursos no aplicativo Podcasts da Apple no iPhone e no CarPlay. O novo menu Canais no aplicativo Podcasts fornece uma lista de canais de podcast em um só lugar no iPhone.

O CarPlay também fornecerá acesso às filas Próximos e Reproduzidos recentemente na guia Ouvir agora, juntamente com recomendações de podcast na guia Procurar.

Nova arquitetura de aplicativo para casa

O iOS 16.4 reintroduz a arquitetura renovada do aplicativo Home da Apple, que foi lançada inicialmente com o iOS 16.2, mas foi temporariamente retirada devido a bugs. Após a atualização para o iOS 16.4, uma atualização opcional está disponível no aplicativo Home com a nova arquitetura subjacente. A Apple indicou que a nova arquitetura melhorará o desempenho, a eficiência e a confiabilidade do aplicativo para controlar acessórios domésticos inteligentes. A nova arquitetura segue o aplicativo Home ganhando suporte para acessórios Matter no iOS 16.1.

Leia também

Instagram agora permite que os usuários postem GIFs nos comentários, veja como funciona

Elon Musk diz que suas postagens no Twitter não foram impulsionadas e planeja tomar medidas legais contra o funcionário