Audi revela bicicleta elétrica que custa mais de Rs 8,3 lakh: saiba tudo sobre isso

A Audi, a montadora de luxo, juntou-se ao mercado de e-bikes de luxo com sua mais recente oferta – uma mountain bike elétrica que se inspira em sua RS Q e-tron E2 elétrica Dakar Rally.

Esta moto topo de gama, construída pela fabricante italiana de bicicletas Fantic, é baseada no modelo XMF 1.7 e possui um motor Brose de 250W, semelhante ao Serial 1 Bash/Mtn da Harley-Davidson, que, quando combinado com a bateria de 720Wh da Fantic, oferece uma impressionante 66 pés/lb de torque. Embora a Audi ainda não tenha divulgado a velocidade máxima ou o alcance de sua mountain bike elétrica, ela tem um pacote de potência maior do que o Bash/Mtn da Harley-Davidson, que fornece entre 48 a 152 quilômetros de alcance, dependendo das condições.

A e-bike da Audi possui quatro níveis de assistência elétrica, variando do modo Eco moderado ao modo Boost total, como outras e-bikes movidas a Brose.

O design do quadro da mountain bike elétrica da Audi é construído em alumínio e usa componentes diferentes da linha eBike da Porsche, além do motor e da bateria.

A bicicleta possui freios a disco Braking IN.CA.S, garfo e amortecedor Öhlins e componentes Sram para corrente, câmbio e câmbio. Os pneus Vittoria e o selim Sella Italia também são de fabricação italiana.

A engrenagem Öhlins fornece 7,1 pol. de curso da suspensão, o que é mais do que os 6,7 pol. do XMF 1.7.

A mountain bike elétrica da Audi está disponível em três tamanhos, mas é oferecida apenas como um modelo de edição limitada ao preço de £ 8.499 (cerca de US $ 10.200 ou Rs 8.38.000) no Reino Unido. Isso o coloca em pé de igualdade com o eBike Sport de US $ 10.700 da Porsche e bem acima do Bash / Mtn de US $ 3.999, o GMC Hummer e-bike (também US $ 3.999) e o Jeep e-bike mais poderoso de US $ 5.499.

