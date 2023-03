A Aurora Coop atua de norte a sul do Brasil e possui o objetivo de conquistar o mercado mundial através de produtos qualificados e um atendimento diferenciado. Diante disso, a empresa desenvolveu uma nova seleção de candidatos e está recrutando profissionais excepcionais para composição de uma nova equipe. Veja, a seguir, as vagas disponibilizadas nesta semana.

Aurora Coop abre VAGAS de emprego em todo o Brasil; veja os cargos

Com uma trajetória de se orgulhar, a Aurora Coop está há cerca de 5 décadas em grande desenvolvimento e atua com mais de 40 mil colaboradores em suas filiais. Trata-se de uma empresa muito importante para o desenvolvimento do Brasil que realizou a abertura de diversas oportunidades de empregos e está a procura de profissionais qualificados para fazer parte do time.

A empresa oferece a todos os seus colaboradores uma remuneração compatível ao mercado de trabalho, uma garantia através da contratação CLT e diversos outros benefícios. Confira.

Especialista em Vendas – São José dos Campos/SP;







Profissional Fonoaudiólogo – São Miguel do Oeste/SC;







Téc. de Manuten. Industrial – Tapejara;







Facilitador de TI – Brasil;







Sup. de Vendas II – Guarulhos/SP;







Banco de Talentos – Brasil;







Prom. de Vendas (Exclusivo para PCD) – Nova Santa Rita/RS;







Aux. de Logística – Brasília/DF;







Op. de Armazém (Exclusivo para PCD) – Campo Grande/MS;







Aux. de Controle de Qualid. I – Campinas/SP.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

Para obter mais informações em frente às vagas abertas, basta acessar o site 123 empregos e seguir as orientações mencionadas.

