Austin Butler e a ex Vanessa Hudgens são vistos juntos na festa do Oscar da Vanity Fair

Fale sobre um encontro estranho… Austin Butler e a ex dele Vanessa Hudgens estavam a um braço de distância um do outro depois do Oscar – depois que ele tirou fotos com sua nova namorada Kaia Gerber.

Vanessa e Austin estavam juntos na festa pós-Oscar da Vanity Fair no Wallis Annenberg Center for the Performing Arts na noite de domingo em Bev Hills … com Austin acenando para a câmera enquanto a cabeça de Vanessa permanecia baixa.

Os dois estavam perto do manobrista – não está claro se eles conversaram. Sharon stone estava esperando por sua carona ao lado deles, mas sem complicações lá!

Vanessa não estava na festa com o noivo Cole Tucker … Austin, é claro, estava no evento com Kaia.

Como você sabe, Austin e Vanessa terminaram seus mais de 8 anos de namoro em 2020 … mas algum drama surgiu depois que ele disse ao The Hollywood Reporter que um amigo o empurrou para jogar elvis quando o ouviram cantando uma das canções do Rei.