Austin Reaves recebe gritos de MVP ao salvar a temporada do Lakers com noite de carreira

Tele Los Angeles Lakers derrotou o Orlando Magic Domingo à noite na Crypto.com Arena após uma noite de carreira de guarda não convocado Austin Reavesque recebeu gritos de MVP da torcida da casa.

Reaves, 24, terminou o jogo com 35 pontos em 30 minutos fora do banco, o recorde de sua carreira. Em sua coletiva de imprensa pós-jogo, ele permaneceu humilde quando questionado sobre os fãs gritando “MVP” para ele.

Dennis Schroder apoia companheiro de equipe Anthony Davis após derrota do Lakers

“Obviamente, Eu não sou um jogador do calibre MVPmas para eles fazer isso é especial”, disse Reaves.

Ele somou meia dúzia de rebotes e assistências ao acertar 9 de 14 em campo, liderando todos os artilheiros da noite. Sua única fraqueza foi chutar a bola profunda, perdendo três das quatro tentativas.

Reaves não será lembrado apenas por seus 35 pontos, a melhor marca do jogo. É como ele conseguiu isso que surpreendeu os espectadores. Ele teve um punhado de jogadas de destaque que mantiveram a multidão envolvida, incluindo um passe nas costas e uma bandeja suave.

Austin Reaves assume no último frame

Reaves essencialmente acertou a adaga com o placar empatado em 103 e faltando menos de um minuto para o final do quadro.

Seu arremesso deu a ele 31 pontos, obtendo o restante da linha de lance livre. Reaves fez 16 de 18 na faixa de caridade e teve apenas três viradas.

O Lakers ainda tem muito trabalho a fazer antes de garantir uma vaga na pós-temporada, mas cada jogo parece uma situação obrigatória na reta final do ano.

Ter “Caipira Kobe“salve o dia é música para quem acompanha o Roxo e Douradocujos próximos três jogos serão em casa, começando na quarta-feira contra o Phoenix Suns.

Anthony Davis luta para atirar

Centro do Lakers Anthony Davis lutou para chutar a bola, acertando 6 de 15 em campo para 15 pontos. Ele não tentou um único tiro além do arco.

Davis, de 30 anos, compensou a falta de rendimento ofensivo com 11 rebotes, quatro bloqueios e duas roubadas de bola em 34 minutos de atividade.

D’Angelo Russell se recuperou com quatro triplos em seu caminho para 18 pontos depois de um desempenho horrível contra o Dallas Mavericksno qual ele errou todos os seis arremessos de 3 pontos.

Troy Brown Jr.. e Dennis Schroder foram os únicos outros dois Lakers com pontuação de dois dígitos, com 12 pontos cada. Lebron James ainda não tem data marcada para o retorno da lesão, apesar do otimismo do técnico presunto darwin.