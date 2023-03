Autodoc ABRE NOVAS VAGAS; Saiba mais!

A Autodoc, empresa que cria e desenvolve soluções com o propósito de alavancar a transformação digital do setor elevando a produtividade de engenheiros, projetistas e arquitetos, está em busca de novas pessoas para compor seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre, confira quais são os postos de trabalho abertos:

Analista Contábil – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor de Pré Vendas – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo de vendas – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Autodoc e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Autodoc, é interessante frisar que a companhia oferece um vasto portfólio de produtos na modalidade SaaS (Software as a Service) e com mobilidade, utilizado hoje por mais mais de 350 mil usuários em 23 estados do Brasil e em Portugal, com mais de 100 milhões de arquivos armazenados.

Em 2021, se uniu ao Grupo Ambar, presente no mercado desde 2013. Ambar é um grupo protagonista na industrialização de obras e na integração tecnológica da construção civil no país e atua desenvolvendo soluções que ajudam na gestão da jornada da construção.

Por fim, os softwares da Autodoc estão espalhados por mais de 2000 clientes no Brasil e no exterior. Ademais, por trás de cada um desses números, tem pessoas talentosas, apaixonadas e, acima de tudo, determinadas a contribuir com a transformação digital do setor!

