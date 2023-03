Autora de ‘Meninas Malvadas’ critica Tina Fey e ameaça a Paramount com ação legal

Autor Rosalinda Wiseman disse ao Correio de NY neste fim de semana que ela e seus advogados estão entrando com uma ação legal para examinar os livros contábeis do estúdio de cinema, a fim de descobrir se há dinheiro que eles ganharam com ‘Meninas Malvadas’ ao longo dos anos que poderia ser enviado a ela.

De acordo com RW, o acordo que ela assinou com a Paramount e a TF na época – que lhe rendeu $ 400.000 de uma vez, e que ela reconhece ter renunciado a quaisquer direitos sobre o trabalho e/ou derivados – garantiu pontos de lucro líquido, o que significa que ela poderia fazer mais com base no desempenho do filme. No entanto, ela afirma que a Paramount, repetidamente, disse a ela que não sobrou nada da torta para ela … e que eles não coletaram muito disso a longo prazo.