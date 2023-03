Avril Lavigne e Tyga festejam em Paris após ela terminar noivado com Mod Sun

Na época, Mod Sun estava em turnê, promovendo seu álbum “God Save the Teen”. Seu representante nos disse que Mod não sabia que as coisas haviam acabado com Avril, mas trouxe para o Instagram alguns dias depois, para escrever: “Em 1 semana, toda a minha vida mudou completamente … só sei que há um plano para tudo. Vou manter minha cabeça erguida + sempre ouvir meu coração, mesmo quando estiver partido 💔. “

Antes de terminar o noivado, Avril e Tyga foram abraço de cogumelo no estacionamento do NOBU após um jantar com amigos. Mais tarde, eles partiram no mesmo veículo … embora, fontes próximas a Avril nos disseram que eram apenas amigos.