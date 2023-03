Avril Lavigne e Tyga não estão namorando para publicidade ou colaboração musical

Avril Lavigne dar Tyga não estão vagando por Paris para ganhar as manchetes… eles estão realmente interessados ​​em namorar e se conhecer sem pressão ou expectativas.

Fontes próximas ao casal disseram ao TMZ … Avril e Tyga ainda estão nos estágios iniciais de se conhecerem, mas não estão colocando nenhum rótulo – ala namorada/namorado – em nada ainda.

Há especulações de que os dois estão apenas saindo como um golpe publicitário, a fim de gerar algum burburinho em torno de uma possível colaboração musical. Nossas fontes dizem que isso não é verdade, e os dois não têm nenhuma música em andamento – eles estão apenas gostando de sair.

É fácil dizer que eles estão mais do que gostando da companhia um do outro – embalagem no PDA durante uma recente viagem a Paris, incluindo um amasso em uma festa da semana de moda e passeando de mãos dadas pelas ruas.

TMZ contou a história, Avril cancelou o noivado que Mod Sun apenas algumas semanas atrás, depois que nossas fontes da Avril nos disseram que a coisa toda estava se desenrolando por alguns meses.

Mod Sun ficou surpreso com a notícia, mas aproveitou sua turnê para promover seu álbum “God Save The Teen” … um projeto com várias músicas dedicadas à própria Lavigne.



