Ayesha Curry rememora seu passado difícil: de atriz frustrada a triunfos culinários

Stephen Curryesposa de Eles são novos conseguiu chegar à fama em San Francisco depois de introduzir iniciativas como Eat. Aprender. Play., seu café Sweet July de tijolo e argamassa e o restaurante com estrela Michelin, International Smoke.

Eles são novos mudou-se para Los Angeles para perseguir seu sonho de ser atriz, mas não conseguiu. Por isso, ela combinou seu amor por atuar com culinária e começou seus próprios vlogs de comida e séries de TV da Food Network. Eles são novosé feito em casa. Ela então começou a apresentar programas de culinária e outros eventos.

Recentemente ela participou do Forbes 30/50 Summit em Abu Dhabi, onde falou sobre sua jornada.

“Eu digo nivelar o campo de jogo, mas é [about] criando um novo campo de jogo”, observou ela.

“Foi super derrotador, mas continuei lutando.”

Curry revelou que ela enfrentou discriminação por pessoas que a rotularam de ‘muito jovem’ para este setor. No entanto, ela conseguiu criar espaço para si mesma na indústria. Seu objetivo é ajudar os outros a fazerem o que ela tanto lutou para conseguir.

“O empreendedorismo foi instilado em mim desde muito jovem, vendo minha mãe fazer tudo”, disse ela ao falar sobre sua parceria com a Amazon no mês passado.

“De [my mom] fazendo o cabelo de seu porão para administrar seu próprio salão, essa é definitivamente uma das razões pelas quais me inspirei a fazer parceria com a Amazon este mês.

“Sempre me empolguei com a ideia de empreendedorismo e com as pessoas se sentindo inspiradas para seguir suas paixões.”