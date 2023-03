Babá ou Caddie? A avó de 87 anos de Scottie Scheffler o acompanha em todo o Players Stadium Course

O maior fã de Scottie Scheffler é sua avó! O jogador de 87 anos roubou as manchetes no Curso de Estádio de Jogadores no fim de semana passado, depois que ela acompanhou o neto ao redor do green, buraco após buraco, enquanto ele competia na competição.

Não foi uma tarefa fácil para Mary, que contou com seu quadro Zimmer para acompanhar o progresso de seu amado neto. Apesar de suas evidentes limitações físicas, Mary estava determinada a seguir cada movimento de Scheffler. E seus esforços foram recompensados, pois Scottie Scheffler triunfou mais uma vez.

Houve uma onda de elogios à vovó Mary nas redes sociais. Os usuários do Twitter foram rápidos em elogiar sua determinação e compromisso com seu neto superstar. “Isso deveria ser notícia nacional”, postou um usuário, enquanto outro disse: “Eu fiz um dia lá ontem e durou apenas 7 horas… respeito.”

Scheffler ficou claramente emocionado com o apoio de sua avó e agradeceu ao ser coroado campeão mais uma vez.

“A vovó mora a cerca de 20 minutos na estrada. Ela completa 88 anos em cerca de uma semana e meia. Todos os 72 buracos que ela percorreu. Mesmo os de ontem. Estou muito feliz por ter minha família aqui”, disse um agradecido Scheffler.

O desempenho do jogador de golfe no fim de semana o viu levar para casa US$ 4,5 milhões (3,7 milhões).