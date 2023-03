Bad Bunny e Kendall Jenner são uma coisa: pegos se beijando em encontro de sushi?

Rrumores circulando online semanas atrás sobre um potencial coelho mau e Kendall Jenner romance foram validados. A superestrela do reggaeton e membro do clã Kardashian foram vistos se abraçando na noite de terça-feira no que parecia ser um beijo boca a boca.

No Sushi Plaza de West Hollywood, os fotógrafos pegaram uma grande exibição de PDA entre as estrelas. O restaurante, localizado numa praça, orgulha-se de ser “puro sushi autêntico” sem “pãezinhos da moda ou para levar”.

Bad Bunny e Kendall Jenner foram vistos se beijando

O beijo aconteceu no estacionamento da praça, enquanto os animadores se despediam.

Uma fonte deu ao People.com algumas informações sobre o romance recém-descoberto: “Kendall recentemente começou a sair com ele. Eles foram apresentados por amigos. Ele se mudou para Los Angeles há algumas semanas e comprou uma casa”.

Em relação à sua química, a fonte disse Jenner encontra Benito para ser uma lufada de ar fresco: “Ela gosta dele e está se divertindo. Ele é diferente dos caras que ela namorou no passado. Ele é muito charmoso”.

Bad Bunny está em um relacionamento aberto?

namorada de muitos anos de Bad Bunny Gabriela Berlingeri, há muito tempo é seu acompanhante em eventos públicos. A especulação é que ambos ainda são próximos, mas têm um relacionamento aberto ou podem simplesmente estar dando um tempo.

Um vídeo do TikTok na conta de Berlingeri de 23 de janeiro de 2023 parecia indicar que ela também está saindo com outra pessoa. Os eventos que se desenrolaram parecem indicar que ambos ainda estão em termos amigáveis, mas explorando outras opções em suas vidas amorosas.

Russel Wilson dança descontroladamente ao som da música Bad Bunny durante jogo do Lakers

Kendall Jenner, que namorava estrela do Suns Devin Booker, definitivamente virou uma nova folha. Com a estrela do basquete até deixando de seguir um ao outro nas redes sociais.