Baixe e instale o Apple Keynote para Windows 10/11

O software de apresentação Keynote é uma das ferramentas de apresentação mais poderosas disponíveis no mercado. Com esta ferramenta, os usuários podem criar e apresentar apresentações impressionantes com facilidade. O Keynote está disponível apenas no ecossistema da Apple e não no Windows. Apesar disso, existem formas de baixar e instalar o Keynote no Windows 10/11. Este artigo orientará você no processo de download e instalação do Keynote no Windows 10/11.

O que é Keynote?

Keynote é o software de apresentação da Apple. Além do Pages (um processador de texto) e do Numbers (uma planilha), ele faz parte do pacote de produtividade iWork. Os usuários do Keynote podem criar e apresentar apresentações multimídia usando texto, imagens, gráficos, tabelas, animações e muito mais. Com sua interface intuitiva e amigável, qualquer nível de usuário pode facilmente criar apresentações de qualidade profissional.

Por que usar o Keynote?

Acredita-se amplamente que o Keynote é um dos melhores aplicativos de software de apresentação existentes. Conhecido por sua interface simples, efeitos visuais impressionantes e recursos poderosos, é um dos jogos mais populares do mundo. O Keynote é uma ótima ferramenta para apresentações. Aqui estão apenas algumas razões pelas quais você deve considerar usá-lo:

Efeitos visuais impressionantes: O Keynote oferece uma variedade de efeitos visuais, como animações, transições e estilos de slides, que podem tornar sua apresentação mais envolvente e profissional. Interface amigável: O Keynote foi projetado para ser fácil de usar, com uma interface intuitiva que simplifica a criação de apresentações para usuários de todos os níveis. Recursos poderosos: O Keynote fornece aos usuários várias ferramentas para criar apresentações da mais alta qualidade. Inclui recursos como texto, imagens, gráficos, tabelas, animações e multimídia. Compatibilidade entre plataformas: Embora o Keynote seja exclusivo da Apple, ele pode ser acessado no Windows 10/11 com alguns ajustes.

Como baixar o Keynote no Windows 10/11?

Os usuários do Windows não podem acessar o Keynote, que é um aplicativo exclusivo para o ecossistema da Apple. No entanto, o Keynote pode ser baixado e instalado no Windows 10/11. Se você tiver um PC com Windows 11, poderá baixar o Keynote usando os seguintes métodos:

Método 1: Use o iCloud

Com o iCloud, o Keynote pode ser acessado facilmente em um PC com Windows. Os usuários do iCloud podem armazenar e acessar seus arquivos, incluindo apresentações do Keynote, onde quer que estejam usando seu dispositivo Apple. Se você deseja acessar o Keynote do seu PC com Windows usando o iCloud, siga estas etapas:

No seu PC com Windows, inicie um navegador da Web e visite icloud.com. Depois disso, use seu ID Apple e senha para fazer login na sua conta do iCloud. Para abrir o aplicativo Keynote, clique no Palestra ícone. Agora você pode visualizar e editar suas apresentações do Keynote no Windows.

Observação: Embora você possa visualizar e editar suas apresentações do Keynote dessa forma, ela não oferece todos os recursos disponíveis no Keynote na área de trabalho.

Método 2: Use uma máquina virtual

Usar uma máquina virtual em um PC com Windows é outra maneira de acessar o Apple Keynote. Para acessar o Keynote no seu PC com Windows, você pode executar uma máquina virtual dentro do seu sistema operacional. Veja como:

Você pode instalar um aplicativo de máquina virtual em seu PC com Windows, como VirtualBox ou VMware. Você pode baixar e instalar uma imagem de máquina virtual do macOS. Instale o sistema operacional macOS na máquina virtual e inicie o aplicativo da máquina virtual. Você pode baixar e instalar o Keynote da App Store depois que a máquina virtual estiver funcionando. Agora você pode usar o Keynote no seu PC com Windows usando a máquina virtual.

Observação: Este método é demorado e requer alto conhecimento técnico. Um computador poderoso com amplos recursos também é necessário para executar a máquina virtual.

Método 3: Use o Acesso Remoto

Usar o acesso remoto é outro método de acessar o Keynote em um PC com Windows. Com este método, você pode acessar o Keynote no seu Mac remotamente a partir de um PC com Windows. Para fazer isso, siga estas etapas:

O uso de um aplicativo de área de trabalho remota, como Microsoft Remote Desktop ou TeamViewer, em seu PC com Windows, concederá a você acesso à área de trabalho remotamente. Vá para Preferências do Sistema > Compartilhamento e selecione Gerenciamento remoto para habilitar o acesso remoto. Selecione “Permitir acesso para” nas configurações de gerenciamento remoto e adicione seu PC com Windows à lista. Agora você pode conectar seu Mac ao seu PC com Windows por meio do aplicativo de área de trabalho remota. Usar o Keynote remotamente a partir de um PC com Windows é fácil depois de se conectar ao seu Mac.

Observação: Existe a possibilidade de que esse método não seja a melhor opção devido à necessidade de uma conexão estável à Internet.

Método 4: Use um Aplicativo de Terceiros

A Microsoft possui vários aplicativos de terceiros que afirmam permitir que o Keynote seja executado no Windows. Ao emular o sistema operacional macOS no Windows, esses aplicativos funcionam. No entanto, esses aplicativos não são endossados ​​pela Apple e podem não funcionar como projetados. Listados abaixo estão alguns aplicativos de terceiros que você pode achar úteis:

Área de Trabalho Paralela: É um software de virtualização que permite executar o macOS no seu PC com Windows. O Keynote também está integrado ao programa, permitindo que os usuários acessem o programa diretamente de seu PC com Windows. Cruzamento: Para executar aplicativos do Windows no macOS e vice-versa, os usuários precisam baixar e instalar o CrossOver. Os usuários do Windows podem usar o Keynote, embora a experiência possa não ser tão tranquila quanto usá-lo em um Mac.

Observação: Tenha cuidado ao usar aplicativos de terceiros, pois eles podem conter vírus ou malwares que danificam sua máquina. Certifique-se de que seu software antivírus esteja atualizado e sempre baixe software de fontes confiáveis.

Embrulhar

O software de apresentação Keynote da Apple Inc. é poderoso para apresentar informações para grandes grupos. Existe uma forma de baixar e instalar o Keynote no Windows 10/11, mesmo sendo exclusivo do ecossistema Apple. O Keynote pode ser acessado por meio do iCloud no seu PC com Windows, ou você pode executá-lo em uma máquina virtual ou com um aplicativo de terceiros, de acordo com a Apple.

No entanto, esses métodos podem não oferecer todos os recursos disponíveis no Keynote para usuários de desktop e podem exigir um alto nível de especialização técnica. Então, é assim que você pode baixar e instalar o Apple Keynote para Windows 10/11. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Agora, para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

