Baixe e instale o NGXPlay no iOS 16 (2023)

É provável que você já esteja familiarizado com as limitações da interface do CarPlay caso possua um iPhone. Apesar de ser um recurso útil para o seu carro, ele nem sempre suporta todos os aplicativos que você deseja e precisa. O NGXPlay oferece a flexibilidade de executar qualquer aplicativo na interface do CarPlay. Neste artigo, mostraremos como instalar NGXPlay no iOS 16.

É importante observar que o NGXPlay requer jailbreak antes da instalação. Você pode instalar aplicativos e ajustes de terceiros que não estão disponíveis na App Store fazendo o jailbreak do seu dispositivo. Isso pode, no entanto, anular a garantia do dispositivo e expor seu dispositivo a riscos de segurança.

O que é NGXPlay?

Ao usar o NGXPlay, você pode executar qualquer aplicativo na interface do CarPlay sem jailbreak. Essencialmente, as interfaces do CarPlay são falsificadas e a saída dos aplicativos selecionados é redirecionada para os monitores do CarPlay.

Como faço o jailbreak do meu dispositivo?

Para fazer o jailbreak do seu dispositivo iOS 16, você precisará selecionar qual ferramenta usará. Para começar, siga estas etapas:

Faça backup do seu dispositivo: Se você deseja desbloquear seu dispositivo, precisará fazer um backup de seus dados via iTunes ou iCloud. Você será capaz de manter seus dados seguros se algo der errado durante o jailbreak. Baixe uma ferramenta de jailbreak: Unc0ver, Checkra1n e Chimera são os mais populares. Você deve baixar uma ferramenta de jailbreak confiável de uma fonte respeitável e seguir suas instruções. Conecte o dispositivo ao computador: Conecte o cabo USB ao dispositivo iOS 16 e conecte-o ao computador. Execute a ferramenta de jailbreak: Inicie a ferramenta em seu computador e siga as instruções na tela para desbloquear seu telefone. Aguarde a conclusão do Jailbreak: Pode levar vários minutos para que o Jailbreak seja concluído. Certifique-se de que seu dispositivo permaneça conectado ao computador e aguarde a conclusão do processo. Instale o Cydia: Seu dispositivo deve ser instalado com o Cydia assim que o Jailbreak for concluído. Existe uma loja de aplicativos chamada Cydia que permite que os usuários do jailbreak baixem aplicativos e ajustes, como o NGXPlay, para seus dispositivos.

Observação: O jailbreak pode variar dependendo de qual ferramenta você escolher. Antes de prosseguir, certifique-se de fazer backup de seus dados e siga as instruções fornecidas pela ferramenta.

Baixe e instale o NGXPlay no iOS 16

Então, aqui estão alguns passos que você precisa para realizar a instalação do NGXPlay no iOS 16:

1. Desbloqueando seu dispositivo

O NGXPlay pode ser instalado no seu dispositivo iOS 16 após o jailbreak. Checkra1n e Unc0ver são duas das ferramentas de jailbreak mais populares. Estaremos nos concentrando em usar o unc0ver aqui, pois é uma ferramenta versátil com uma interface amigável.

Etapa 1: faça backup do seu dispositivo

Para evitar a perda de informações importantes, é essencial fazer backup de seus dados antes do jailbreak. O iCloud e o iTunes da Apple são ótimas opções para fazer backup do seu dispositivo.

Etapa 2: baixar unc0ver

Para baixar a versão mais recente da ferramenta unc0ver jailbreak, visite o site unc0ver em seu dispositivo. Após baixar o App, instale-o em seu dispositivo.

Etapa 3: confie no aplicativo unc0ver

É necessário confiar no aplicativo antes de usar o aplicativo unc0ver, pois ele não é baixado da App Store. Para confiar no perfil associado ao App unc0ver, acesse Configurações > Geral > Perfis e gerenciamento de dispositivos.

Etapa 4: Jailbreak seu dispositivo

No seu dispositivo, abra o aplicativo Unc0ver e toque em Jailbreak. Depois disso, seu dispositivo deve ser desbloqueado.

2. Instalando o NGXPlay

Agora é possível instalar o NGXPlay no seu dispositivo depois de desbloqueado.

Etapa 1: adicionar repositório NGXPlay

Usando o Cydia, inicie o aplicativo e selecione Fontes > Editar > Adicionar. Na página Adicionar fonte, insira a URL do repositório NGXPlay (http://julioverne.github.io/).

Passo 2: Instale o NGXPlay

No Cydia, procure por NGXPlayName na guia Pesquisar. Toque em Instalar > Confirmar para instalar o tweak NGXPlay. Após a conclusão da instalação, seu dispositivo deve reiniciar.

Etapa 3: configurar o NGXPlay

O próximo passo é configurar o NGXPlay para que os aplicativos que você deseja usar na interface do CarPlay estejam disponíveis.

O NGXPlay permite selecionar os aplicativos a serem exibidos na interface do CarPlay na tela inicial. Além disso, alguns recursos podem ser ativados ou desativados, como modo de tela inteira e modo paisagem. Você deve conseguir acessar os aplicativos selecionados depois de conectar seu dispositivo à interface CarPlay do seu carro.

Algumas perguntas frequentes— FAQs

É legal instalar o NGXPlay no iOS 16?

Você pode anular sua garantia e violar o contrato de licença do seu dispositivo se fizer o jailbreak do seu dispositivo iOS 16 para instalar o NGXPlay. Existem alguns países onde o jailbreak de um dispositivo não é considerado ilegal, mas ainda há outros onde é considerado uma área cinzenta legal. Se você deseja fazer o jailbreak do seu dispositivo ou instalar o NGXPlay nele, verifique primeiro as leis locais.

O NGXPlay precisa ser desbloqueado no meu dispositivo?

O NGXPlay requer dispositivos iOS 16 com jailbreak. Desbloquear seu dispositivo permite que você instale aplicativos e ajustes de terceiros, incluindo NGXPlay, contornando as restrições da Apple. O jailbreak pode anular a garantia do dispositivo e expor seu dispositivo a riscos de segurança, portanto, você deve estar ciente das consequências.

Posso desinstalar o NGXPlay?

Em um dispositivo com jailbreak, você pode desinstalar o NGXPlay como qualquer outro aplicativo. Aqui estão os passos que você precisa seguir para desinstalar o NGXPlay:

Abra o Cydia: Localize o Cydia em seu dispositivo iOS 16 com jailbreak e abra-o. Vá para Pacotes Instalados: Clique no “ Instalado ” aba. Encontre o NGXPlay: Procure a lista de pacotes instalados para NGXPlay. Remover NGXPlay: Clique em NGXPlay, toque em “ Modificar ” no canto superior direito e, em seguida, toque em “ Remover ” para desinstalá-lo. Confirme a desinstalação: Ao desinstalar o Cydia, você será solicitado a confirmá-lo. Tocar “ confirme ” para prosseguir. Reinicie seu dispositivo: Para garantir que todas as alterações entrem em vigor, reinicie seu dispositivo iOS 16 após a desinstalação do NGXPlay.

Observação: O NGXPlay será removido do seu dispositivo quando você o desinstalar e sua interface do CarPlay será restaurada.

O NGXPlay funcionará em todas as interfaces do CarPlay?

Pode haver algumas interfaces do CarPlay com as quais o NGXPlay não é compatível, mas deve funcionar na maioria delas. Ao falsificar a interface do CarPlay, o NGXPlay exibe a saída do aplicativo selecionado na tela do CarPlay. No entanto, existem diferentes interfaces do CarPlay e algumas são incompatíveis com a saída de determinados aplicativos.

Para garantir sua compatibilidade com o CarPlay, o NGXPlay deve ser testado em seu dispositivo. Para fazer isso, instale o NGXPlay e selecione um aplicativo para exibir na interface do CarPlay. O NGXPlay funciona corretamente se o aplicativo for exibido corretamente na interface do CarPlay e estiver totalmente funcional. Quando o NGXPlay não é exibido corretamente ou apresenta problemas, sua interface CarPlay pode não ser compatível.

Posso usar o NGXPlay enquanto dirijo?

Ao dirigir, você não deve usar o NGXPlay ou qualquer outro aplicativo na interface do CarPlay. Usar o telefone ou a interface do CarPlay enquanto dirige pode ser uma distração, aumentando suas chances de se envolver em um acidente. Ao dirigir, é crucial priorizar sua própria segurança, bem como a segurança dos outros.

Usar o telefone ou a interface do CarPlay ao dirigir é ilegal na maioria dos países e estados e pode resultar em multas ou ações legais. Para evitar o uso do CarPlay para funções não essenciais, como navegação ou reprodução de música, recomendamos encostar se precisar trabalhar no telefone ou na interface do CarPlay.

Embrulhar

Os usuários do iPhone que desejam estender os recursos de sua interface CarPlay devem considerar o NGXPlay. Se você Jailbreak seu dispositivo, você pode perder sua garantia e pode se expor a riscos de segurança. Esteja ciente de que o jailbreak do seu dispositivo pode danificar seus dados, então faça backup de suas informações antes de iniciar o processo. Enfim, é isso do nosso lado. Espero que este guia tenha sido útil para você. Além disso, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

