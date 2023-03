Baker e Emily Mayfield ‘reiniciaram’ seu casamento graças a uma conferência baseada na fé em Jesus com outros casais da NFL

Baker Mayfield e a esposa dele, Emily Wilkinson, recentemente participou de uma conferência de casamento baseada na fé com outros casais da NFL e experimentou o que Emily chamou de “reinício” em seu relacionamento. A conferência a que assistiram foi a 2023 O Aumento conferência com Pro Athletes Outreach (PAO)uma organização cujo objetivo é reunir atletas profissionais e casais para crescer como discípulos de Jesus e impactar positivamente suas esferas de influência.

Emily compartilhou sua experiência no Instagram, dizendo: “É tão gratificante e uma ótima redefinição em nosso casamento, sem mencionar um momento perfeito para se conectar com outros casais com ideias semelhantes na NFL”.

O discurso empolgante de Baker Mayfield que incendiou o vestiário dos Rams após a vitória

O PAO visa promover o discipulado na forma de conferências anuais, estudos bíblicos sazonais, reuniões de mulheres e eventos locais, para ajudar atletas profissionais a buscar uma vida que se pareça mais com Jesus. A organização recebe atletas profissionais solteiros, namorando ou casados, e Mayfield e Wilkinson priorizaram a participação na conferência todos os anos.

Emily também recomendou a conferência a outros NFL, MLB e NHL casais, dizendo: “É a melhor coisa que você fará pelo seu casamento”.

Rams quer renovar com Baker Mayfield

Embora Emily não tenha compartilhado fotos do casal no evento, ela postou uma foto de uma praia perto do oceano, que poderia ser onde a conferência aconteceu.

Mayfield, que deve se tornar um agente livre, teve uma estreia bem-sucedida com o Rams em uma vitória de retorno sobre os Raiders em “Quinta à noite futebol” em dezembro, que incluiu uma vitória de 98 jardas.

O Rams, 49ers e Buccaneers todos manifestaram interesse em contratar Mayfield, que foi a escolha geral nº 1 no draft de 2018 da NFL.

A participação de Mayfield na conferência baseada na fé destaca a importância de manter um relacionamento saudável e encontrar equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.