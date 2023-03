Balaroti ABRE CARGOS em SC e no PR

A Balaroti, empresa que atua no comércio de materiais de construção e que iniciou suas atividades em julho de 1975 com um pequeno e modesto depósito de madeiras em Curitiba, está atrás de novos colaboradores em algumas cidades do Sul. Desse modo, antes de falar mais sobre a marca, confira os cargos abertos:

Atendente de Almoxarifado – Cascavel – PR – Efetivo;

Atendente de Drive – Balneário Camboriú – SC – Efetivo;

Atendente de Drive – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Banco de Talentos – Paraná e Santa Catarina – Banco de talentos;

Conferente de Entrada e Saída de Produtos – Arapongas – PR – Efetivo;

Consultor de Loja – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Consultor de Loja – Joinville – SC – Efetivo;

Consultor de Vendas – Cascavel – PR – Efetivo;

Estoquista Separador – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Gerente de Vendas – Fazenda Rio Grande – PR – Efetivo;

Operador de Caixa – Balneário Camboriú – SC – Efetivo;

Operador de Caixa – Cascavel – PR – Efetivo;

Vendedor de Loja – Cascavel – PR – Efetivo;

Zeladoria de Loja – Cascavel – PR – Efetivo.

Mais sobre a Balaroti e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Balaroti Comércio de Materiais para Construção, vale destacar que, com o passar dos anos a empresa especializou-se e focou suas atividades em materiais de construção, acabamento e decoração, trabalhando atualmente com aproximadamente 52 mil itens de construção.

Dentre os itens mencionados, estão: pisos, azulejos, revestimentos, porcelanatos, torneiras, chuveiros, banheiras, aquecedores e acessórios, Elétrica e Iluminação, Fechaduras, Ferramentas, Ferragens e Segurança, Lazer e Jardinagem, Decoração e UD, Eletro, Tubos e Conexões, Portas e Janelas, Madeiras, Móveis, e Material Básico para construção.

Por fim, hoje conta com uma equipe de mais de 1.700 colaboradores diretos e indiretos. Além disso, todas as lojas seguem o mesmo padrão de comunicação visual e possuem profissionais treinados para melhor atender as expectativas dos clientes.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!