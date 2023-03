Balaroti tem vagas de EMPREGO na região sul do país

A Balaroti é uma empresa bastante conhecida no segmento de materiais de construção no Brasil. Fundada em 1975, atualmente a corporação é referência no ramo no estado de Santa Catarina e Paraná. Recentemente, a rede anunciou a abertura de novos cargos dentro de suas unidades. Confira, a seguir.

Balaroti divulga novas oportunidade de emprego no sul do Brasil

A Balaroti é uma empresa que trabalha com serviços e produtos relacionados ao setor de materiais de construção. Neste momento, a corporação é referência nesse ramo no estado de Santa Catarina e Paraná.

No seu catálogo de produtos, os clientes conseguem explorar vários departamentos, incluindo cozinha e áreas de serviço, ferramentas, climatização, iluminação, pisos e revestimentos, entre diversos outros.

Recentemente, a corporação anunciou a abertura de novos cargos dentro de suas unidades. Confira, a seguir.

Consultor de Vendas – Cascavel / PR;







Zelador de Loja – Curitiba / PR;







Auxiliar Administrativo – Cascavel / PR;







Conferente de Entrada e Saída – Cascavel / PR;







Estoquista – São José dos Pinhais / PR;







Atendente de Drive – São José dos Pinhais / SP;







Vendedor de Loja – Cascavel;







Consultor de Loja – Paranaguá / PR;







Operador de Empilhadeira – Cascavel / PR;







Gerente de Produto (Trainee) – Cascavel / PR.

Vale destacar que o banco de talentos da empresa também está recebendo currículos atualmente.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

A Balaroti possui unidades em diversos municípios do sul do Brasil, abrindo vagas de forma constante na região.

Para se candidatar em uma das oportunidades listadas acima, basta entrar no site 123empregos e enviar seu currículo para análise.



