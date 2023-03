Baldan ABRE VAGAS no interior de São Paulo

A Baldan, empresa que tem a missão de desenvolver soluções inovadoras para a agricultura, que garantam a manutenção da vida, está atrás de novos funcionários no mercado de trabalho. Dessa forma, antes de contar mais sobre a companhia que existe desde 1928, confira a lista de postos de trabalho vagos:

Agile Master – Matão – SP – Efetivo;

Analista de Comunicação – Matão – SP – Efetivo;

Analista de Eventos – Matão – SP – Efetivo;

Analista de Produtos e Serviços – Matão – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Matão – SP – Banco de talentos;

Banco de Talentos para PCD’s – Matão – SP – Banco de talentos;

Estágio em Marketing – Matão – SP – Estágio.

Mais sobre a Baldan e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Baldan, é importante frisar que já são quase 100 anos escrevendo histórias e cultivando parcerias no agro. Tudo isso, porque a Baldan acredita no poder da ajuda mútua e no fortalecimento de pessoas que sonham com um mesmo futuro e aspiram os mesmos resultados.

Dito isso, é a partir desse companheirismo que se criam laços fortes, enraizados no solo de quem vive o campo diariamente e firmados por uma paixão em comum: a arte de cultivar a terra. Desenvolver máquinas pensadas em cada detalhe para os agricultores vai muito além da fabricação em si.

É também sobre descomplicar processos e criar novas possibilidades. É sobre ser responsável e preservar os recursos naturais, com a ajuda de soluções ambientalmente corretas e socialmente mais justas. Por fim, é sobre alcançar novos patamares de sucesso. Isto é, vale a pena ir atrás dessa chance!

