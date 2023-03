Baltimore Ravens marca Lamar Jackson como não exclusivo: ele está livre para lidar com outras equipes

Ce temos algumas notícias de última hora sobre o quarterback Lamar Jackson isso pode facilmente se tornar uma reação em cadeia, talvez essa seja a razão pela qual Darek Carr chegou ao New Orleans Saints. Embora a teoria de Aaron Rodgers indo para o New York Jets e Tom Brady possivelmente retornando seja empolgante, Lamar Jackson é o tema quente do dia. De acordo com um relatório de Adam Shefter, da ESPN, o Baltimore Ravens apenas permitiu oficialmente que Jackson negociasse com qualquer outra franquia da NFL. Ele terá a oportunidade de jogar por um novo time na próxima temporada em meio a esta mudança do corvos.

A equipe de Baltimore decidiu enviar à NFLPA um aviso da etiqueta de franquia não exclusiva de $ 32,41 milhões de Lamar Jackson. Isso não significa necessariamente que ele está deixando Baltimore porque o time tem o direito de igualar qualquer oferta que ele receber ou aceitar duas escolhas de primeira rodada em troca dele. Isso dá a Jackson controle total sobre a quantidade de dinheiro que ele pode pedir, especialmente com as estatísticas que ele forneceu consistentemente desde que começou sua carreira na NFL. Mas essa liberdade recém-descoberta pode facilmente se tornar uma faca de dois gumes por uma simples razão.

Opções realistas de Lamar Jackson para sua próxima equipe

Antes que alguém diga que o Miami Dolphins poderia ir atrás de Lamar Jackson, há algum outro aspecto a considerar primeiro. Tua Tagovailoa é amado dentro da franquia dos Dolphins, eles terão que bolar uma estratégia se quiserem mantê-lo com todos os seus problemas de concussão. Lamar Jackson também tem a opção de jogar pelo Atlanta Falcons ou pelo Washington Commanders. Se as intenções do Baltimore Ravens forem manter a marca que acabaram de anunciar, eles podem se arrepender dessa decisão se outro time oferecer muito mais do que esperavam pagar ao QB. Jackson não precisa lidar com agentes, isso é uma vantagem para ele.