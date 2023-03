Bam Margera é presa por violência doméstica e supostamente chutou mulher

O Departamento do Xerife do Condado de San Diego disse ao TMZ … Bam foi preso na última quinta-feira por volta das 5h30 depois que os policiais foram chamados a uma casa em Escondido, Califórnia, para uma disputa doméstica.

Fomos informados de que a suposta vítima disse aos policiais que Bam a chutou … e ele foi preso e autuado no Centro de Detenção de Vista sob a acusação de lesão corporal em um atual ou ex-cônjuge, coabitante, parceiro de namoro ou outro pai.

O TMZ divulgou a história… Nikki pediu a separação legal da estrela de “Jackass” no mês passado, quando seu advogado David Glass nos disse que a decisão foi resultado direto de Bam passar um tempo com seu filho enquanto Nikki acreditava que ele estava sob influência.

O SDCSD diz que Bam pagou fiança de $ 50.000 no dia seguinte à sua prisão e foi libertado da custódia.

Um porta-voz do escritório do promotor distrital nos disse que nenhuma acusação será apresentada no caso de seu escritório, pois eles só apresentam acusações quando acreditam que podem prová-las além de qualquer dúvida razoável. Não está claro se alguma acusação será feita em outro lugar.