Bam Margera, estrela de ‘Jackass’, é preso por embriaguez pública

Fontes policiais disseram ao TMZ que a polícia em Burbank recebeu uma ligação por volta das 15h45 de quarta-feira por um distúrbio em um restaurante de comida tailandesa e, quando os policiais chegaram, encontraram a estrela de “Jackass” discutindo com uma mulher, com a disputa ficando mais alta e mais alto.

Há um vídeo nas redes sociais mostrando Bam no restaurante e ele está claramente chateado. A filmagem mostra Margera entrando e saindo do restaurante enquanto os policiais observam.

Em determinado momento, no clipe postado no Instagram Live pelo comediante Evan Breenvocê vê Bam se sentar no meio-fio enquanto fala com os policiais.