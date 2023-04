Barcelona: Barcelona forçado a vender jogadores importantes: quem são os candidatos?

Barcelona não consegue enxergar a luz no fim do túnel. As engenhosas manobras com as alavancas na temporada passada ajudaram-nos a montar uma equipa competitiva em 2022/23.

Tanto que tudo aponta para a vitória blaugrana Liga Santander este ano. No entanto, eles ainda não encontraram soluções para seus problemas subjacentes.

Presidente John Laporta e colegas já sabem que não conseguirão resolver seus problemas acionando mais alavancas neste verão. Isso significa que a saída de jogadores já parece inevitável.

Ajustar altos salários, como Jordi Albaou redução de salários, como Sérgio Busquets‘ não será suficiente. Assim, o Barcelona precisa colocar jogadores à venda.

A lista de jogadores considerados ‘intocáveis’ inclui Marc-Andre Ter Stegen, Jules Kounde, Ronald Araujo, Gavi, Pedri, Robert Lewandowski e Ousmane Dembele estão todos no plantel. Ainda assim, há dúvidas sobre este último, principalmente devido a problemas com lesões.

Depois, há aqueles jogadores que ficariam caso o Barcelona não tivesse problemas financeiros, mas poderiam ser dispensados, se necessário, em sua tentativa de evitar dificuldades financeiras.

Alejandro Balde

Do ponto de vista esportivo, a chegada de Balde ao time titular é uma das melhores notícias que o Barcelona teve em muito tempo. Não há muitos laterais que se adequem ao estilo de jogo do Barcelona. O problema é que as conversas sobre a extensão de seu contrato ainda estão pendentes e muitos pretendentes o colocaram em seus radares. Em caso de necessidade urgente, ele atrairá mais interesse.

Andreas Christensen

O internacional dinamarquês está a destacar-se na defesa. Ele chegou em uma transferência gratuita, o que significa que, se o Barcelona o vender neste verão, eles teriam lucro claro.

Frankie De Jong

O holandês é um jogador chave para Xavi Hernandez, mas é um dos ativos mais atraentes do Barcelona. Ele estava perto de partir no verão passado.

Raphinha

Seu salário o coloca entre as estrelas do Barcelona. Suas atuações melhoraram ultimamente e Xavi depositou sua confiança nele. No entanto, o Barcelona poderia lucrar com ele, já que receber 60 milhões de euros os ajudaria a equilibrar suas contas.

Ansu Fati

Ele não conseguiu corresponder às expectativas do Barcelona, ​​que tem muitas alternativas iniciais. Enquanto isso, seu agente, Jorge Mendes, poderia encontrar um novo destino para ele.

Ferran Torres

Outro jogador que ainda não atingiu seu potencial. O Barcelona gastou 55 milhões de euros para contratá-lo e Xavi o apoiou publicamente, mas a equipe precisa de algo mais para dar o salto de qualidade que procura.

Eric Garcia

Sua falta de jogo nesta temporada deixa claro que ele não é um jogador importante para Xavi. Sua possível saída não liberaria muito espaço no teto salarial, mas ajudaria. E se Xavi não contar com ele, a melhor opção para ele deve ser sair.