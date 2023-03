do Barcelona FC relacionamento com o ex-vice-presidente do Comitê de Arbitragem José Mara Enrquez Negreira tem estado sob escrutínio nos últimos anos, com novas evidências surgindo no curso O Caso Negreira escândalo.

Negreira’s company, Dasnil 95tinha contrato com Barcelona que foi cancelado pelo ex-clube Presidente Josep Maria Bartomeu em 2018.

Desde então, negreira tem enviado burofax ao clube, com o último exigindo a continuação do pagamento do Barcelona apesar da rescisão contratual.

As tensões aumentam sobre possíveis benefícios nesta temporada desde o escândalo de Negreira

Recentemente, O mundo descobriu novas evidências de que Negreira contatou o Barcelona em 2020oferecendo sua experiência na nova tecnologia de ERAque havia sido introduzido dois anos antes.

Negreira escreveu à diretoria do clube, dizendo: “Posso ajudá-lo com o VAR. Se estiver interessado, entre em contato comigo”.

Enquanto O Barcelona não respondeu à oferta de Negreira, a notícia provocou novas tensões no caso em andamento, especialmente porque os relatórios sugeriu que o clube se beneficiou muito do VAR nesta temporada.

Já enfrentando acusações de “corrupção contínua” pelo Departamento de Justiça Espanholo Barcelona pode enfrentar novas ações legais se o O Caso Negreira escândalo se aprofunda.