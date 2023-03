Barcelona: Fifa não pretende intervir no ‘caso Negreira’

TNão há como negar que o mundo do futebol está de olho no Barcelona e nas consequências do ‘caso Negreira’, mas a FIFA como organização continua encarando isso como algo a ser resolvido primeiro pela própria Federação e depois pela UEFA.

Tudo o que aconteceu é impressionante e fala de um declínio que está prejudicando o futebol espanhol, mas por enquanto fifa não está investigando mais, é como se estivessem esperando a punição dos outros pelo que foi feito por Barcelona se acabar sendo provado.

O fifa congresso está focado em seus próprios negócios, pois na tarde de quarta-feira foi para definir o novo Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de 2026 e a manutenção dos grupos de quatro, o novo calendário exigido por clubes e jogadores e a reeleição de Gianni Infantino.

Esse olhar secundário se justifica por respeitar o lugar de cada um e dar a cada instituição o seu tempo.

Os regulamentos da UEFA são claros e reservam-se o direito de expulsar uma equipa que exiba um comportamento que ponha em causa a legitimidade da competição.

O caso iria para o CAS, mas há um lado na regra de elegibilidade da UEFA. Esse é o caminho mais direto para qualquer sanção, porque o caminho e a punição da Federação viriam depois da resolução do caso.

posição da FIFA

intervenção da FIFA no caso está muito longe neste momento. Não é contemplado pelo órgão máximo do futebol mundial, embora reconheça a gravidade da situação, mas defende que a medida deve ser tomada pelas autoridades desportivas locais e da conferência.

“A nível de clube vai ser um problema. Felizmente, há muito trabalho bom e importante a decorrer, que é o que o mantém à tona”, disse. fontes fifa confirmado.