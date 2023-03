Barcelona: Governo espanhol se posicionará contra o Barcelona por pagamentos a árbitros

Tmáxima autoridade esportiva do governo espanhol tomará medidas contra Barcelona no processo judicial que o clube está enfrentando por sua pagamentos de milhões de dólares durante vários anos a uma empresa que pertencia ao vice-presidente do comitê de arbitragem do paísdisse um funcionário na segunda-feira.

José Manuel Francopresidente do conselho de esportes da Espanha, disse ao canal Telecinco que o governo se juntará aos demais acusadores no processo judicial contra o clube.

O conselho é o último a anunciar planos de agir depois que os promotores acusaram formalmente o Barcelona na sexta-feira de supostos corrupção, gestão fraudulenta e falsificação de documentação. Um juiz de instrução decidirá se as acusações devem levar a acusações.

Real Madrid anunciou após uma reunião urgente do conselho no domingo que também enfrentará seu maior rival, tornando-se o mais recente clube a expressar preocupação com o caso. A liga espanhola e a federação espanhola de futebol também planejam agir.

O Barcelona está sob escrutínio desde que os pagamentos ao vice-presidente do comitê de arbitragem se tornaram públicos no mês passado. O Barcelona negou qualquer irregularidade ou conflito de interesses, dizendo pagou por relatórios técnicos nos árbitros, mas nunca tentou influenciar suas decisões nos jogos.

presidente do clube John Laporta disse domingo que o Barcelona era “inocente das acusações” e foi “vítima de uma campanha, que agora envolve todos, para prejudicar a sua honra.” Disse que “muitos vão ser obrigados a rectificar”.

Os promotores disseram em documentos judiciais vistos por A Associated Press que os pagamentos pelo clube totalizaram tanto quanto 7,3 milhões de euros (US$ 7,7 milhões) de 2001-18. Acrescentaram que esta “quantidade não se justificava porque não estava prevista nos estatutos do clube nem aprovada pela sua assembleia geral (de sócios do clube)”.

há até agora nenhuma evidência que os árbitros ou os resultados dos jogos foram realmente influenciados durante o período em que o Barcelona fez os pagamentos.

Barcelona aumentou sua líder da liga espanhola a nove pontos sobre o Real Madrid no domingo, depois que um empate do Athletic Bilbao foi anulado por revisão de vídeo após uma polêmica mão na bola na preparação.