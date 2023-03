Barcelona: Laporta quer renovar Xavi e vai oferecer contrato de um ano a Busquets

Joan Laporta é claro que Xavi deve continuar liderando Barcelona. O presidente não escondeu que já pensou em renovar o contrato do técnico catalão sem esperar o final da temporada.

Além dos títulos possíveis, ou não, que o time pode conquistar, o advogado ainda considera o ex-meio-campista a pessoa ideal para estar no comando técnico. Também o considera a pessoa ideal pelo conhecimento que tem do clube.

“Planejei a renovação de Xavi mesmo que não ganhemos a LaLiga. Disse-lhe… quero transmitir uma mensagem de tranquilidade”, explicou Joan Laporta em palestra no Crculo Equestre.

“Já pensei na renovação. Ele apostou, conhece perfeitamente o clube e defende esse estilo de jogo genuíno que temos no Barcelona. Ele não nos faz esticar o braço mais do que a manga. Falando da preocupação com a economia do clube, ele não pede loucuras. Ele entende a situação do clube.”

Não se deve esquecer que Xavi assumiu o comando de sua 50ª partida da LaLiga contra Valência, fazendo história. O catalão soma 37 vitórias e 118 pontos e estes números fazem dele o segundo melhor treinador da história blaugrana nos primeiros 50 jogos.

A oferta para Busquets virá em breve

Quanto ao futuro de Sérgio Busquets, Laporta explicou que tem conversado com o meio-campista e quer primeiro saber as intenções do jogador. A ideia é oferecer a ele mais um ano. De facto, o presidente explicou que aos jogadores que terminem o contrato e tenham uma certa idade será oferecida uma continuidade época a época.

“Ele é uma pessoa fundamental no vestiário. Ele tem uma forma de jogar que cria nosso sistema. Xavi quer que ele continue e está pensando nisso. Ele diz que gostaria de terminar ganhando, imagina que ganhamos a LaLiga e tem outras ofertas para continuar a sua carreira a outro nível. Estamos a falar de ofertas importantes de fora. Ainda não fizemos uma proposta, mas faremos em breve”, disse o responsável do clube.