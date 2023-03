Barcelona: Laporta: Querem nos tirar o Barcelona, ​​mas vamos nos defender e atacar também

Achefe do El Clássico, Barcelona presidente do clube John Laporta enviou uma mensagem aos torcedores pedindo que apoiem o time no jogo contra Real Madrid e prometer que defenderá o clube na saga do Negreira.

Nas últimas semanas, surgiram vários relatórios sobre pagamentos feitos por Barcelona para Enriquez Negreira e chegou até ao Ministério Público.

Em seu discurso pré-Clásico, A porta referiu-se a isso ao falar com a mídia oficial do clube.

A mensagem de Laporta aos torcedores do Barcelona

“Cules, neste domingo temos um grande jogo, então venha e apoie o time mais do que nunca”, pediu à torcida.

“Temos uma grande oportunidade de nos aproximarmos do nosso objetivo, que é vencer o campeonato.

“A campanha que estamos a sofrer não é por acaso e o seu objectivo é desestabilizar a equipa a curto prazo, enquanto o seu objectivo é controlar e tomar Barcelona a médio prazo.

“Vou explicar a você quem, por que e como eles querem orquestrar esta campanha em uma data posterior.

“Não tenham dúvidas de que vamos nos defender. E não só isso, vamos também atacar.

“Mas, por enquanto, temos que nos concentrar em incentivar nossos jogadores. O objetivo da campanha é desestabilizar o time e temos que incentivar nossos treinadores e jogadores para ganhar o jogo.

“Não acho que devemos focar em outros aspectos que desviam a atenção dos nossos jogadores.

“Venha e torça mais do que nunca. Vamos torcer por Barcelona porque nós amamos Barcelona.”