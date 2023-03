Barcelona: Lewandowski: Tiki-taka pode não funcionar mais, o futebol mudou

At Barcelonasempre houve uma maneira clara de jogar futebol e isso foi chamado de tiki-taka, pela forma como a bola era tocada no meio-campo para abrir espaço.

Robert Lewandowski no entanto, falou sobre a necessidade de evoluir e explicou por que é importante para o moderno Barcelona equipe para jogar de uma maneira diferente também.

“No meu primeiro mês aqui, pude ver quanto potencial havia, mas no futebol é difícil mudar as coisas em apenas uma semana ou mês”, disse ele Barcelonamídia oficial do clube.

“Você tem que ser paciente, pois essas coisas levam tempo.

“Agora vejo que tudo está no caminho certo porque muitos jogadores ainda são jovens.

“Eles precisam de tempo para aprender as coisas e obter a mentalidade certa.

“Eu sei que o Barcelona O DNA diz que precisamos jogar um bom futebol, mas também precisamos reconhecer que o futebol mudou.

“Por exemplo, a maneira Barcelona jogado há 10 anos pode não funcionar mais.

“Temos que nos adaptar ao futebol e mostrar o que temos de melhor.”

Elogios de Lewandowski a Xavi

O atacante polonês também falou sobre como tem sido trabalhar com Xavijogador contra o qual competiu por tantos anos.

“Xavi era um grande jogador e meio-campista, então ele podia ver o que estava acontecendo de uma posição central”, disse. Lewandowski disse.

“É por isso que ele consegue ver tantas coisas, como jogar com a bola e como jogar sem ela.

“Ele sempre diz que precisamos ser capazes de mudar a dinâmica do nosso jogo, que não devemos esperar até o intervalo para fazer mudanças.”

Certamente foi um bom começo no Camp Nou para o atacante, cujos 15 gols na liderança do campeonato ajudaram a colocar os blaugrana em uma posição confortável no topo da tabela.