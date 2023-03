Barcelona: Lionel Messi e a solução financeira para seu retorno ao Barcelona

Tele rumores em torno Lionel Messié voltar para Barcelona‘sua casa’, estão se intensificando tanto nas últimas semanas que até John Laporta ele mesmo, presidente da Barcelona e o homem que ‘o deixou ir’ para PSGprocurou o craque argentino garantindo que “sabe que as portas do clube estão abertas para ele”.

No entanto, neste sábado Javier Tebas deixou claro durante seu discurso no MARCA Sport Weekend 2023 que, com a situação econômica que Barcelona atualmente está passando, Messi não pode voltar ao clube se não baixar “muito” o salário.

“O único que pode fazer alguma coisa é o clube. Eu gostaria que ele voltasse e que terminasse sua carreira no Barcelonamas não depende de nós, não vamos mudar a regra para que Messi pode vir,” tebas esclarecido.

A solução que o Barcelona está propondo a Messi

Assim sendo, e dado que “seria difícil” – segundo tebas ele mesmo – para Messi reduzir consideravelmente o seu salário, Barcelona já está armando uma forma de oferecer uma alternativa econômica ao craque argentino para que ele volte.

Segundo o Mundo Deportivo, o acordo envolveria a oferta de Messi um salário não muito alto, mas propondo em troca ganhar uma porcentagem da renda gerada por seu retorno de diferentes maneiras, principalmente no nível comercial.

Assim, o plano de realizar o sonho de ver Messi de volta Barcelona já estaria em andamento e, segundo o Mundo Deportivo, o clube ficaria agora em segundo plano, sem ‘fazer nenhum movimento’ ainda.

Messi já sabe do interesse de sua ex-equipe, que aguarda um gesto do argentino para fazer a próxima jogada.