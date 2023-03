Barcelona: Luis Suarez: Messi e eu fomos falar com Neymar e dissemos a ele: ‘se você quer ganhar tudo, fique no Barcelona’

euuis Suarez revelou que Neymar foi aconselhado tanto pelo atacante uruguaio quanto por Lionel Messi a permanecer no Barcelona quando Paris Saint-Germain bateu à porta no verão de 2017.

PSG acionou a cláusula de rescisão de Neymar para acabar com o chamado ‘MSN’ – um dos melhores tridentes de ataque da história do futebol.

“Para nós, Messi foi o melhor do mundo e para mim Neymar foi o segundo melhor, mas eles me ajudaram a ganhar a Chuteira de Ouro”, disse Suárez a Placar.

“Sempre serei grato. É mais uma prova de que três estrelas juntas podem jogar no mesmo time com o objetivo de vencer para o time, não individualmente. E acho que foi isso que nos tornou melhores e bons companheiros de equipe.

“Se Neymar tivesse ficado no Barcelona, ​​com certeza teria ganhado a Bola de Ouro. Eu não gostava muito de falar sobre isso, mas chegou uma hora que já era uma coisa grande, então a gente foi falar com o Neymar e falou: ‘Ney, se você quer ganhar tudo fica aqui com a gente’.

“Nós, como amigos, o aconselhamos a ficar, mas a decisão é dele, da família dele. Dissemos: ‘Neymar, a Inglaterra é melhor. [Manchester] Cidade, [for example]. O futebol será melhor lá. Mas na França?'”

Suárez continuou explicando que teve que fazer certas concessões para se harmonizar com Neymar e Messi no início.

“Eu disse [Messi and Neymar] eu estava vindo para [Barcelona] vencer, triunfar e conseguir coisas importantes”, acrescentou Suarez.

“Não bastava eu ​​discutir com o Neymar sobre quem vai cobrar os pênaltis, nem vou disputar com o Messi para cobrar as faltas.

“Fora do campo, quando nos reunimos para tomar mate -Neymar não tomava mate-, mas quando Messi e eu tomávamos mate e ele vinha sentar, conversávamos sobre todo tipo de coisas.”